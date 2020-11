US-Wahl: Dominion ermöglichte Personal im Bezirk Santa Clara eine „Anpassung von Wahldaten“

Trumps Anwältin Powell stellt den Wahlsystem-Hersteller Dominion weiter ins Rampenlicht ihrer juristischen Auseinandersetzung. Die Maschinen seien so konstruiert, dass sie leicht gehackt werden könnten. In Kalifornien hatten Wahlhelfer das Recht, Wahldaten im System anzupassen.

Eine Vereinbarung zwischen dem Santa Clara County und dem kanadischen Unternehmen Dominion Voting System aus dem Jahr 2019 besagt, dass das Wahlsystem es dem Personal erlaubt, die Auszählung auf der Grundlage einer Überprüfung der gescannten Stimmzettel anzupassen.

Der kalifornische Staatssekretär berichtet, dass das System ImageCast X verwendet wurde, was es den Wählern ermöglicht, ihren Papierwahlschein in den Wahlautomaten einzugeben, um ihre Stimme abzugeben.

Viele Hintertüren

Die Anwältin der Trump-Kampagne, Sidney Powell, sagt, die Maschinen sind so konstruiert, dass sie leicht gehackt werden könnten.

Die Software selbst wurde mit sehr vielen Variablen und etlichen Hintertüren entwickelt, die mit dem Internet verbunden werden können oder mit einem USB-Stick, den man einsteckt, oder was auch immer. Aber eines ihrer charakteristischsten Merkmale ist ihre Fähigkeit, Stimmen umzuwandeln“.

Sie sagte auch, dass Wählerstimmen leicht geändert oder ausgeschlossen werden könnten.

Es gab keine Aufsicht über Dominion oder seine Software. Die Mitarbeiter in jedem Bezirk wurden von Dominion selbst geschult, aber es gibt keine Hinweise für eine anderweitige Überwachung“.

Vierzig Bezirke im Bundesstaat nutzten Wahlsysteme von Dominion.

In einem Landkreis Kaliforniens, der das System nicht nutzte, konnten die Republikaner zwei Kongresssitze hinzugewinnen. In Orange County gewann Young Kim den 39. Regierungsbezirk und der 48. kalifornische Bezirk ging an Michelle Steel.

Powell versicherte am 19. November, „Präsident Trump erzielte einen erdrutschartigen Sieg“ und sie und ihr Team würden dies beweisen.

