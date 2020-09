US-Wahlkampf: Trump fordert Biden zum Dopingtest auf

Zwei Tage vor dem TV-Duell mit Joe Biden hat US-Präsident Donald Trump seinen Rivalen aufgefordert, einen Dopingtest zu machen. Entweder vor oder nach dem für Dienstagabend geplanten Duell solle sich Biden einem solchen Test unterziehen, verlangte Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Seine provokante Forderung nach einem Dopingtest begründete er damit, dass Bidens Auftritte in Debatten „rekordverdächtig unausgeglichen“ seien. „Nur Medikamente können diese Diskrepanz verursacht haben“, erklärte Trump, ohne dafür konkrete Belege zu nennen. Bereits im August hatte er einen solchen Test ins Spiel gebracht und erklärte nun, er selbst würde sich diesem „selbstverständlich“ auch unterziehen.

Die Teams beider Kandidaten legten nach US-Medienberichten am Samstag die letzten Details für den Ablauf des TV-Duells fest, ein Dopingtest ist demnach nicht vorgesehen. Trump und sein demokratischer Herausforderer treffen am Dienstag in der Case Western Reserve University in Cleveland zu ihrem ersten von insgesamt drei TV-Duellen aufeinander.

In Umfragen liegt der Republikaner Trump hinter Biden, der unter Barack Obama das Amt des Vizepräsidenten inne hatte. Gewählt wird in den USA am 3. November. (afp)