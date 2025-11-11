US-Zölle auf dem Prüfstand: Trump warnt vor einer „Katastrophe“

In Kürze:

Der Oberste Gerichtshof der USA berät, ob die Erhebung von umfassenden Zöllen auf Basis von Notstandsgesetzen rechtens war.

nennt es eines der „wichtigsten Verfahren in der Geschichte des Landes“. Bis zu einem Urteil könnte es Wochen oder auch Monate dauern.

US-Präsident Donald Trump warnte , dass die Vereinigten Staaten vor einer „Katastrophe für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit“ stünden, sollte der Oberste Gerichtshof seine Verwendung von Notstandsgesetzen zur Verhängung von Zöllen für ungültig erklären.

Trump sagte auch, dass seine Regierung prüfe, 2.000-Dollar-Zahlungen an Amerikaner mit niedrigem und mittlerem Einkommen durch die Einnahmen der Zölle auszuschütten. Zudem sollen damit die Staatsschulden abgebaut werden.

„Das gesamte Geld, das nach den 2.000-Dollar-Zahlungen an US-Bürger mit niedrigem und mittlerem Einkommen übrig bleibt – aus den massiven Zolleinnahmen, die ausländische Länder in unser Land spülen und die erheblich sein werden –, wird verwendet, um die Staatsschulden ERHEBLICH ZU SENKEN“, schrieb er auf Truth Social.

Trump: „Eines der wichtigsten Verfahren“ des Landes

Der Präsident verwies auf einen Rückgang der Inflation seit seinem Amtsantritt. Er stellte fest, dass die Lebensmittel- und Energiepreise gesunken sind. Das Bureau of Labor Statistics verzeichnete im April 2025 einen Rückgang der Inflation auf 2,3 Prozent jährlich, den niedrigsten Stand seit Februar 2021.

Nach der Anhörung der Argumente berät der Oberste Gerichtshof über die Nutzung des International Emergency Economic Powers Act durch den Präsidenten. Letztlich entscheiden die Richter über die Anwendung der Exekutivgewalt bei Handelsabgaben.

„Ich denke, es ist eines der wichtigsten Verfahren in der Geschichte unseres Landes“, sagte Trump. Er hob hervor, dass die Zölle ein „Verteidigungsmechanismus für unser Land, eine nationale Sicherheitsmaßnahme für unser Land“ seien.

Der 100-prozentige Zoll auf China habe zu einem „wunderbaren Deal für alle geführt, insbesondere für unsere Landwirte – wie Sie wissen, mit Sojabohnenpreisen auf einem Niveau, das es noch nie zuvor gegeben hat“.

Trump hob die „außergewöhnlichen“ Handelsabkommen hervor, die seine Regierung abgeschlossen habe. „Wenn wir die Zölle nicht gehabt hätten, hätten wir das nicht geschafft“, sagte er.

Regierung bereitet Notfallplan vor

In dem Verfahren wird der Oberste Gerichtshof entscheiden, ob Trumps Zölle im Einklang mit den Notstandsgesetzen der 1970er-Jahre stehen oder nicht. Der Oberste Gerichtshof könnte Wochen oder sogar Monate benötigen, um ein Urteil zu fällen.

„Es gibt viele andere Mechanismen, die verwendet werden könnten“, sagte Finanzminister Scott Bessent, der bei den mündlichen Verhandlungen anwesend war, am 4. November in einem Interview.

Trump sagte, er glaube, dass sich die Regierung in den mündlichen Verhandlungen gut geschlagen habe. Er fügte an, dass ein Urteil gegen die Regierung in Bezug auf die Zölle für die USA „verheerend“ wäre, doch die Regierung würde einen Notfallplan vorbereiten.

„Wir werden sehen, was passiert“, sagte er. „Die meisten Leute sagen mir, dass wir es auf legale Weise gemacht haben.“ Er hoffe, dass die Regierung den Fall gewinne. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand unserem Land eine solche Verwüstung antun würde.“