USA beraten mit Japan und Südkorea über nordkoreanisches Atomprogramm

Japans Premierminister Yoshihide Suga (r.) in Begleitung des japanischen Außenministers Toshimitsu Motegi (l.) auf dem Weg zu einem Höflichkeitsbesuch des US-Außenministers Antony Blinken und des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin in der offiziellen Residenz des Premierministers in Tokio am 16. März 2021. Foto: EUGENE HOSHIKO/POOL/AFP via Getty Images