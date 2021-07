USA fliegen zweiten Luftangriff binnen einer Woche gegen Islamisten in Somalia

Somalische Soldaten dringen in den Militärstützpunkt Sanguuni ein, wo am 8. Juni etwa 450 km südlich von Mogadischu, Somalia, ein amerikanischer Spezialeinsatzsoldaten durch einen Mörserangriff getötet wurde. Foto: MOHAMED ABDIWAHAB / AFP über Getty Images

Die US-Armee hat zum zweien Mal binnen einer Woche Ziele in Somalia angegriffen. Der Luftschlag habe der islamistischen Al-Schabaab-Miliz in der Provinz Galmudug rund 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mogadischu gegolten, teilte das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte am Freitag mit. Der Angriff sei von einer Drohne ausgeführt worden.

Es ist erst der zweite Luftangriff durch US-Truppen in Somalia seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im Januar. Bereits am Dienstag hatte die US-Armee Islamisten von Al-Schabaab in der Nähe von Galkayo angegriffen. Biden hatte nach seinem Amtsantritt den Einsatz von Drohnen für Angriffe auf Islamisten reduziert.

Unter Bidens Vorgänger Donald Trump war die Zahl der US-Drohnenangriffe deutlich gestiegen. Hatte es in Somalia 2015 noch elf Luftangriffe mit Drohnen gegeben, waren es 2019 bereits 64 und 2020 54, wie die Nichtregierungsorganisation Airwars mitteilte.

Die Al-Schabaab-Miliz mit Verbindungen zum Extremistennetzwerk Al-Kaida kontrolliert weite Teile des somalischen Hinterlandes. Sie kämpft gegen die international anerkannte Regierung in Mogadischu und verübt dort immer wieder Anschläge. Anfang Juli waren bei einem Selbstmordanschlag in der Hauptstadt mindestens zehn Menschen getötet worden. (afp)

