USA: Heritage Foundation stuft die militärische Stärke auf schwach herab

General Mark A. Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, am 21. Mai 2022 auf der West Point Commencement Ceremony in der Militärakademie West Point in West Point, N.Y., an. (Michael M. Santiago/Getty Images)

In manchen Fällen könnte das US-Militär eine wirksame Verteidigung der lebenswichtigen nationalen Interessen des Landes nicht mehr gewährleisten. Zu diesem Schluss kommt die Heritage Foundation in ihrem aktuellen Jahresbericht.

Seit 2015 veröffentlicht der in Washington beheimatete konservative Think Tank, die Heritage Foundation, den Index der militärischen Stärke der USA. Dieser basiert auf einer Reihe einheitlicher Kriterien, um die Leistungsfähigkeit des Militärs zu bewerten. Der jüngste Bericht bezieht sich auf das Jahr 2023. Ihm zufolge läuft das US-Militär zunehmend Gefahr, den Anforderungen der Verteidigung der lebenswichtigen nationalen Interessen Amerikas nicht mehr gerecht werden zu können.

„Dies ist die logische Folge von jahrelangem Dauereinsatz, Unterfinanzierung, schlecht definierten Prioritäten, wild wechselnder Sicherheitspolitik, äußerst schlechter Disziplin bei der Programmdurchführung und einem tiefgreifenden Mangel an Ernsthaftigkeit im gesamten nationalen Sicherheitsapparat, während zugleich die Bedrohungen der US-Interessen zugenommen haben“, heißt es in dem Bericht.

Frieden durch Stärke

„Um einen Krieg zu vermeiden, muss man den Gegner davon überzeugen, dass man sowohl fähig als auch willens ist, einen Krieg zu führen“, sagte der republikanische Abgeordnete und ehemalige Captain des Marine Corps, Mike Gallagher, aus Wisconsin in seiner Rede anlässlich der Vorstellung des Berichts.

„Es geht um die Anzahl der Schiffe und Flugzeuge, die wir haben. Es geht auch um Personal, und wir haben eine sehr harte Zeit … bei der Rekrutierung, wegen der Woke-Agenda, die eine bestimmte politische Bewegung in diesem Land über die amerikanische militärische Bereitschaft stellt“, skizzierte Kevin Robert, Präsident der Stiftung, in seiner Vorstellung des Berichts.

„Unseren Experten zufolge können die Vereinigten Staaten keinen Zweifrontenkrieg führen. Aufgrund dieses Mangels an Einsatzbereitschaft zweifeln wir sogar zunehmend daran, auch nur einen Einfrontenkrieg führen zu können“, warnte er. „In Anbetracht der existenziellen Bedrohung in der Welt, die von der Kommunistischen Partei Chinas ausgeht, die sich nach der Wiederwahl von Xi Jinping am Sonntag offensichtlich verjüngt hat, müssen die Vereinigten Staaten beginnen, dieses Problem zu lösen.“

Einschätzung der militärischen Stärke

Der Bericht bewertet die militärische Macht in drei Bereichen: Fähigkeit, Kapazität und Bereitschaft.

Bei der Betrachtung der einzelnen Teilstreitkräfte wurden deren Größe, Modernisierungsprogramme, Bereitschaft und Kampfkraft (Land, See, Luft und Weltraum) berücksichtigt. Der Bericht bewertete die Truppengattungen auf einer Skala von sehr schwach über schwach, mittelmäßig und stark bis hin zu sehr stark.

Heer im mittleren Bereich

Er stuft die Fähigkeit des Heeres als mittelmäßig, seine Kapazität als schwach und die Bereitschaft als sehr stark ein. Die Gesamtnote für das Heer ist, genau wie im letzten Jahr, mittelmäßig.

„Das Heer altert schneller als es modernisiert wird. Es bleibt schwach in der Kapazität mit nur 62 Prozent der Streitkräfte, die es haben sollte“, heißt es in dem Bericht. „Allerdings befinden sich 25 der 31 regulären Brigade Combat Teams des Heeres in der höchsten Bereitschaftsstufe, was die Note ‚sehr stark‘ ergibt und den Eindruck vermittelt, dass das Heer weiß, was es tun muss, um sich auf den nächsten großen Konflikt vorzubereiten.“

Schwache Marine

Die Fähigkeit der Marine, der Navy, wird als sehr schwach, ihre Kapazität als mittelmäßig und ihre Bereitschaft als schwach eingestuft. Ihre Gesamtbewertung ist schwach und hat sich gegenüber der letztjährigen Bewertung als mittelmäßig verschlechtert.

Dem Bericht zufolge benötige die Navy eine Gefechtsstärke von 400 bemannten Schiffen, um die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Die derzeitige Gefechtsflotte der Navy bestehe aber aus nur 298 Schiffen. Bei der gegenwärtigen Entwicklung würde die Navy bis 2037 auf 280 Schiffe schrumpfen.

„Mit den derzeitigen und prognostizierten Finanzierungsniveaus kann die Navy ihren Niedergang nicht aufhalten. Es sei denn, der Kongress unternimmt außerordentliche Anstrengungen, um die zugesicherten Mittel für mehrere Jahre zu erhöhen“, folgert der Bericht.

Begrenzte Flugzeit für Piloten

Die Fähigkeiten und Kapazitäten der Luftwaffe werden beide als mittelmäßig bewertet. Ihre Einsatzbereitschaft wird als sehr schwach eingestuft. Die Gesamtbewertung der Luftwaffe sei sehr schwach. Sie wurde in den letzten Jahren ständig herabgestuft, von mittelmäßig im Jahr 2021 auf schwach im Jahr 2022.

Dieser niedrige Wert bedeutet, dass es für die Luftwaffe schwierig wäre, schnell auf eine Krise zu reagieren. Zudem gab es Probleme bei der Personalbindung von Piloten. Einige Piloten wurden vom Dienst suspendiert, weil sie die Impfung gegen COVID-19 verweigerten. Die Piloten erhalten weniger Ausbildungszeit und verbringen „außerordentlich wenig Zeit im Cockpit“, heißt es in dem Bericht.

Auch die Flugzeugflotte ist in die Jahre gekommen. „Der Luftwaffe fehlen 650 Piloten. Das Durchschnittsalter der Kampfflugzeugflotte liegt bei 32 Jahren. Die Piloten fliegen über alle Flugzeugtypen hinweg kaum mehr als einmal pro Woche“, stellt der Bericht fest.

Marineinfanterie auf gutem Kurs

Die Marineinfanterie, das Marine Corps, gehört zwar organisatorisch zur Navy, verfügt aber im Gegensatz zu den anderen Teilstreitkräften über fast alle Waffengattungen. Ihre Mitglieder sind in Expeditionsstreitkräfte aufgeteilt und kommen in Offensiven oft als erste zum Einsatz.

Die Fähigkeit der Marineinfanterie wird als schwach eingestuft, während Kapazität und Bereitschaft als stark bewertet werden. Die Gesamtbewertung wurde von mittelmäßig im letzten Jahr auf stark verbessert.

„Die Marineinfanterie hat nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen ergriffen, die die Fähigkeiten und die Einsatzbereitschaft verbessern“, so der Bericht. Der Dienst würde in einigen Bereichen weiterhin durch veraltete Ausrüstung behindert, habe aber die Modernisierung seiner gesamten Luftverkehrskomponente fast abgeschlossen und mache gute Fortschritte bei der Einführung eines neuen amphibischen Kampffahrzeugs.

Die Marinekorps treibt auch die Beschaffung neuer Schiffs- und Luftabwehrwaffen voran.

Space Force im abseits

Die 2019 gegründeten Streitkräfte der Raumfahrt, die Space Force, wird in allen Kategorien als schwach eingestuft.

„Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass [die Space Force] ihre Bereitschaft verbessert hat, die Streitkräfte auf operativer und taktischer Ebene in nahezu Echtzeit zu unterstützen. Auch ist sie nicht in der Lage, defensive und offensive Operationen im Weltraum in dem Maße durchzuführen, wie es sich der Kongress vorgestellt hat, als er die Schaffung der Space Force genehmigte“, heißt es in dem Bericht. „Die beiden Weltraumabwehrwaffensysteme der Streitkräfte (Meadowlands und Bounty Hunter) decken nur einen Bruchteil der offensiven und defensiven Fähigkeiten ab, die erforderlich sind, um einen Konflikt im Weltraum zu gewinnen.“

„Andere Weltraumabwehrsysteme befinden sich wahrscheinlich in der Entwicklung oder sind, wie Cyber, bereits im Einsatz, ohne dass dies öffentlich bekannt gegeben wird. Trotzdem reicht derzeitige sichtbare Kapazität der [Space Force] nicht aus, um zu unterstützen, zu kämpfen oder im Kriegsfall gegen einen gleichwertigen Konkurrenten zu bestehen.“

Die nuklearen Fähigkeiten der USA schätzt der Bericht als stark ein, tendenziell aber nur als mittelmäßig oder sogar schwach.

Schwaches Gesamtbild

Insgesamt wird die militärische Position der USA als schwach eingestuft. Dem Bericht zufolge besteht ein erhebliches Risiko, dass die derzeitigen US-Streitkräfte nicht in der Lage sind, auf die Anforderungen eines einzigen großen regionalen Konflikts angemessen zu reagieren und gleichzeitig verschiedene Präsenz- und Engagementaktivitäten zu bewältigen.

Dem Bericht zufolge können zwei nahezu gleichzeitige Konflikte von den Streitkräften nicht bewältigt werden. Zudem wird die Situation durch die schwache Verfassung wichtiger militärischer Verbündeter noch erschwert.

Der Bericht befasst sich auch mit den militärischen Bedrohungen in der Welt, wobei das Ausmaß der Bedrohung durch China, Russland, den Iran, Nordkorea und nichtstaatliche terroristische Gruppen bewertet wird.

„Uns fehlt es an Führungsstärke“

Gallagher erläuterte in seiner Rede, wie die Regierung von Präsident Joe Biden das Konzept der „integrierten Abschreckung“ übernommen habe, bei dem die harte Macht weniger im Vordergrund stehe. Stattdessen würde versucht, die Abschreckung durch eine bessere Integration der weichen Macht wie Sanktionen, enge Zusammenarbeit mit Verbündeten und den Einsatz von Technologie zu erreichen.

Diese Taktik habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin jedoch nicht davon abgehalten, in die Ukraine einzumarschieren. Sie würde auch China nicht davon abhalten, in Taiwan einzumarschieren, so Gallagher.

„Uns fehlt es nicht an Optionen. Es fehlt uns an Führung“, sagte er. „Uns fehlt eine Führung im Pentagon, die in der Lage ist, die Bürokratie im Dienste einer Verteidigungsstrategie, die harter Macht Priorität einräumt, nach ihrem Willen zu formen. Und uns fehlt eine Führung im Weißen Haus, die das Paradoxon im Kern der Abschreckung versteht. Um einen Krieg zu vermeiden, muss man den Gegner davon überzeugen, dass man sowohl fähig als auch willens ist, Krieg zu führen.“

Wenn die Vereinigten Staaten weiterhin einen utopischen Weg der Abrüstung beschreiten oder zulassen, dass die Angst vor einer Eskalation ihre Entscheidungen dominiert, so Gallagher, würden die US-Führer einen Krieg herausfordern.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „US Military Strength Downgraded to Weak: Heritage Foundation Report“ (redaktionelle Bearbeitung jw)