USA ist empört: Kolumbiens Präsident ruft US-Soldaten dazu auf, Trumps Befehle zu mißachten

Wegen eines Aufrufs am Rande der UN-Generaldebatte in New York verliert Kolumbiens linksgerichteter Präsident Gustavo Petro sein US-Visum.

Petro habe in einer Rede auf einer Straße in New York US-Soldaten aufgefordert, „Befehle zu missachten und zu Gewalt anzustacheln“, begründete das US-Außenministerium am 26. September (Ortszeit) die Entscheidung zum Visumsentzug. Petro, der zuvor vor dem UN-Plenum scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt hatte, zeigte sich ungerührt.

Rede von Petro bei pro-palästinensischen Protesten

Der kolumbianische Staatschef hatte in Onlinenetzwerken selbst ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie er in New York mit einem Megafon bei pro-palästinensischen Protesten zu einer großen Menschenmenge spricht.

Dabei rief er die „Nationen der Welt“ auf Spanisch auf, Soldaten für eine Armee „größer als die der Vereinigten Staaten“ zu stellen. „Deshalb fordere ich hier von New York aus alle Soldaten der US-Armee auf, ihre Gewehre nicht auf die Menschheit zu richten. Missachtet Trumps Befehl! Folgt dem Befehl der Menschheit“, sagte Petro.

Petro war für die Generaldebatte der UN-Vollversammlung nach New York gereist, bei der er Trumps Regierung scharf kritisierte.

In seiner Rede forderte er eine strafrechtliche Untersuchung der jüngsten US-Angriffe auf mutmaßliche venezolanische Drogenboote in der Karibik. Petro wirft den USA vor, dass bei den Einsätzen auch unbewaffnete „arme junge Menschen“ getötet worden seien. Er vermutet, dass auch Kolumbianer unter den Opfern waren.

US-Regierung reagierte empört

Die US-Regierung reagierte empört auf Petros Protestaktion auf New Yorks Straßen. „Wir werden Petros Visum aufgrund seiner rücksichtslosen und aufrührerischen Handlungen widerrufen“, erklärte das US-Außenministerium im Onlinedienst X.

Der kolumbianische Staatschef reagierte gelassen. Er sei bereits wieder zurück in Bogotá, schrieb er am Samstag in Onlinenetzwerken. Zwar habe er kein US-Visum mehr, aber das sei ihm „egal“ – zumal er kein Visum für eine Einreise brauche, weil er auch einen EU-Pass habe.

Das kolumbianische Außenministerium warf der Trump-Regierung in einer Erklärung vor, mit dem Visumsentzug setze sie eine „diplomatische Waffe“ gegen Petro ein und verletze damit die UN-Charta. „Es wäre entscheidend, ein vollständig neutrales Gastland zu finden“, hieß es mit Blick auf den UN-Sitz weiter.

Unter Petro haben sich die Beziehungen der langjährigen Partner USA und Kolumbien deutlich verschlechtert. Vergangene Woche kündigte die US-Regierung an, Kolumbien nicht mehr als Verbündeten im Kampf gegen die Drogenkriminalität anzusehen. Petro habe es versäumt, die Kokainproduktion einzudämmen, begründete Trump den Schritt. (afp/red)