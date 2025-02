USA: Kleinflugzeug stürzt mitten in belebter Gegend von Philadelphia ab

Zwei Tage nach dem tödlichen Flugzeugunglück in Washington ist in den USA ein weiteres Flugzeug abgestürzt. Ein Kleinflugzeug sei in ein Stadtgebiet in Philadelphia im Osten der USA gestürzt, teilten die Behörden am Freitag (Ortszeit) mit. Dabei seien mehrere Feuer ausgelöst worden. Zur Zahl der Opfer gab es zunächst keine offiziellen Angaben, die Polizei sprach gegenüber dem Sender CBS News von mehreren Verletzten am Boden.

Ein Feuerball und Rauchschwaden

Den Behörden zufolge stürzte das Kleinflugzeug vom Typ Learjet 55 gegen 18.30 Uhr (0.30 Uhr MEZ) mit sechs Personen an Bord ab. Nach Angaben von Philadelphias Bürgermeisterin Cherelle Parker wurden bei dem Absturz in einem Viertel im Nordosten der US-Metropole mehrere Häuser und Fahrzeuge getroffen. In Onlinenetzwerken verbreitete Videos zeigten einen Feuerball, der mehrere Brände in einem Stadtgebiet auslöste.

The plane that crashed on Philadelphia just missed a row of residential buildings pic.twitter.com/7n60enEGH3 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 1, 2025

BREAKING VIDEO Philly man is recording as plane crashed and explodes in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/LqPqbD1nf7 — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025

Die Flugsicherheitsbehörde FAA erklärte, dass sie zunächst von zwei Passagieren ausgegangen war. Demnach war die Maschine von einem Flughafen in Philadelphia in Richtung Springfield im Bundesstaat Missouri gestartet. Laut der Website FlightAware handelte es sich bei dem Flug um einen Krankentransport.

Das Amt für Notfallmanagement in Philadelphia schrieb im Onlinedienst X, dass ein „größerer Zwischenfall“ im Gange sei und dass die Straßen in der Umgebung gesperrt seien. Die Menschen wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden. Dutzende von Ersthelfern waren demnach vor der Roosevelt Mall, einem Einkaufszentrum im Nordosten Philadelphias, im Einsatz. Philadelphia ist eine 1,5-Millionen-Einwohner-Stadt an der Ostküste der USA, der Staat Missouri liegt im Inneren des Landes.

„Noch mehr unschuldige Seelen verloren“

US-Präsident Donald Trump schrieb auf der Plattform Truth Social: „Es ist so traurig, dass das Flugzeug in Philadelphia, Pennsylvania, abgestürzt ist. Noch mehr unschuldige Seelen verloren.“

Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, sagte den Rettungskräften auf X umfassende Unterstützung zu.

Am Mittwoch war ein Passagierflugzeug beim Landeanflug auf den Reagan-Flughafen in Washington mit einem Militärhubschrauber zusammengestoßen. Beide Maschinen stürzten in den Potomac. Die 64 Flugzeuginsassen und die dreiköpfige Besatzung des Hubschraubers kamen ums Leben. Bislang wurden laut Medienberichten 41 Leichen geborgen. (afp/dpa/red)