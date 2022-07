USA: Medien veröffentlichen Wahlergebnisse eine Woche vor der Wahl

„Stop the Steal“-Kundgebung in Michigan am 14. November 2020. Auf dem Plakat zu lesen: „Legale Stimmen = Echte Stimmen“. Foto: JEFF KOWALSKY/AFP über Getty Images

Wenn am Sonntag Wahlen wären ... veröffentlichen Medien bereits am Dienstag zuvor die Wahlergebnisse. So geschehen zu den Gouverneursvorwahlen in Michigan. Sowohl „News Channel 3“ als auch „Fox17“ haben die Ergebnisse inzwischen gelöscht und sich entschuldigt.

Der Michigan „News Channel 3“ hat am 25. Juli die Wahlergebnisse der Gouverneursvorwahl für Michigan veröffentlicht. Das Webarchive hat die Veröffentlichung dokumentiert. Die Wahl findet jedoch erst am 2. August statt. Ein Fehler, heißt es in einer Entschuldigung des Senders.

Laut der im Vorfeld veröffentlichten Ergebnisse erreicht(e) Tudor Dixon 47 Prozent der Stimmen. Damit würde die Kandidatin der Republikaner die Vorwahlen zum Gouverneur in Michigan mit deutlichem Abstand gewinnen.

Auch „Fox17“ hat offenbar denselben Fehler gemacht und identische Wahlergebnisse vorab veröffentlicht, wie ein Twitter-Nutzer festhielt. Diese Seite ist mittlerweile auch nicht mehr abrufbar. „Fox17“ schrieb auf ihrer Seite: „Beachten Sie: Die auf dieser Seite angezeigten Ergebnisse dienen nur zu Testzwecken und spiegeln nicht die tatsächlichen Ergebnisse der bevorstehenden Wahlen wider.“

Einem weiteren Bericht zufolge soll auch die Presseagentur „Associated Press“ diese Wahlergebnisse veröffentlicht haben.

„menschlicher Fehler“ …

Statt der Ergebnisse erscheint auf der Website eine Fehlermeldung. Die Seite mit den veröffentlichten Ergebnissen ist mittlerweile gelöscht. „News Channel 3“ entschuldigte sich für die Missverständnisse in einem eigenen Artikel. Darin heißt es:

Der „News Channel 3“ habe im Vorfeld der Vorwahlen einen Test seiner Wahlsysteme durchgeführt. Dabei habe der Sender versehentlich die vermeintlichen Wahlergebnisse veröffentlicht. Die verwendeten Zahlen seien zufällig generiert worden und würden nicht die tatsächlichen Ergebnisse widerspiegeln.

Trotz dieses bedauerlichen menschlichen Fehlers verpflichten wir uns weiterhin zu Genauigkeit, Transparenz und Fairness in unserer Berichterstattung“, sagte Matt Johnson, Nachrichtendirektor von „News Channel 3“.

Stimmzettel seien nicht ausgezählt. Sobald sie ausgezählt seien, würden die tatsächlichen Ergebnisse am Tag der Vorwahl auf WWMT.com veröffentlicht werden.

Johnson fügte hinzu: „News Channel 3 nimmt seine Bürgerpflicht ernst, die Öffentlichkeit zu informieren, und entschuldigt sich für die Verwirrung, die unser Fehler verursacht hat.“

… kann Wahlergebnisse verändern

Das Michigan Departement of State schreibt auf Twitter: „Onlineseiten, die regelmäßig Verschwörungstheorien, Fehlinformationen und andere Unwahrheiten verbreiten, haben dies wenig überraschend als Beweis für etwas Schändliches aufgegriffen, wenn es sich um nichts anderes als menschliches Versagen einer Organisation handelt, die nichts mit der Wahlverwaltung zu tun hat.“

Unabhängig davon ist jedoch davon auszugehen, dass vermeintliche Ergebnisse, die vor einer Wahl veröffentlicht werden, Wähler beeinflussen können. Einige könnten sich in ihrer Wahl bestärkt sehen und ein mögliches Umentscheiden vermeiden. Andere wiederum könnten die Ergebnisse entmutigen, sodass sie nicht wählen gehen .

Nach einer ähnlichen Panne und anderen Unregelmäßigkeiten im November 2021 in Berlin soll die Wahl in der Hauptstadt zumindest teilweise wiederholt werden. Ob die Wahlergebnisse in Michigan den zufällig generierten Zahlen der Medien entsprechen, wird erst der Wahlsonntag Anfang August zeigen.