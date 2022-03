USA: New York City hebt Impfpflicht und Maskenpflicht in der Schule auf

Big Apple unternimmt weitere Schritte in Richtung Normalität wie vor der Pandemie. Der New Yorker Oberbürgermeister Eric Adams kündigte vergangenen Freitag an, in New York City ab diesen Montag die Maskenpflicht in öffentlichen Schulen aufzuheben, ebenso wie die Impf-Nachweispflicht, um Restaurants oder Unterhaltungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen zu besuchen.

„Es geht darum, den Menschen die Flexibilität zu geben, die sie brauchen, um nicht nur Sicherheit zu gewährleisten, sondern auch unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Es ist an der Zeit, unsere Stadt zu öffnen und die Wirtschaft zum Laufen zu bringen.“ – Eric Adams, Oberbürgermeister New York



Adams zufolge sei die Pandemie zwar noch nicht vorbei, aber er sei zuversichtlich, dass es jetzt sicher sei, Kinder ohne Maske zur Schule zu schicken.

Einzelne Unternehmen können immer noch entscheiden, ob sie die Impfausweis-Pflicht beibehalten wollen. Die Stadt werde sie jedoch nicht mehr verpflichten, die Impfausweise ihrer Kunden zu kontrollieren.

Der Oberbürgermeister fügte hinzu, dass die Vorschriften wieder eingeführt werden könnten, wenn es zu einem Anstieg der COVID-19-Virusfälle oder Krankenhausaufenthalte käme.