USA: Weltraumkommando ist kampfbereit

General James Dickinson, Befehlshaber des U.S. Space Command (USSPACECOM), meldete dessen volle Einsatzbereitschaft. Die US-Weltraum-Streitmacht wurde 2019 auf Anweisung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump gegründet.

„Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat sich USSPACECOM ausschließlich darauf konzentriert, den gemeinsamen Streitkräften hervorragende Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, um Konflikte zu vermeiden, unsere lebenswichtigen Interessen zu verteidigen und, wenn nötig, Aggressionen zu bezwingen“, sagte Dickinson laut einer Pressemitteilung während einer Bürgerversammlung des Hauptquartiers am 15. Dezember.

„Dank der disziplinierten Initiative unserer Leute und der Unterstützung durch unser gemeinsames, kombiniertes und partnerschaftliches Team kann ich mit Zuversicht sagen, dass wir die volle Einsatzfähigkeit erreicht haben“, fügte er hinzu.

Zur Erklärung der vollen Einsatzfähigkeit müssten bestimmte Kriterien gewährleistet sein. Zu diesen gehöre das Vorhandensein einer angemessenen Anzahl von Fähigkeiten im gesamten Humankapital und die Umsetzung der erforderlichen Kommandoprozesse und Funktionen, so General Dickinson.

Gefahr kommt aus Russland und China

Er nannte sowohl China als auch Russland als Hauptgegner, deren Weltraumfähigkeiten eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellten.

„Während das Kommando herangereift ist, haben die Herausforderungen für eine sichere, stabile und nachhaltige Weltraumdomäne erheblich zugenommen“, sagte General Dickinson. „Sowohl die Volksrepublik China als auch die Russische Föderation verfügen über militärische Kapazitäten im Weltraum, die darauf abzielen, die Weltraumressourcen der USA, ihrer Verbündeten und Partner zu gefährden.“

Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) habe erklärt, dass sie um das Jahr 2030 herum eine „große Weltraummacht“ sein werde, und sie plane, die Größe ihrer Raumstation in den nächsten Jahren zu verdoppeln.

Rick Fischer, Senior Fellow am International Assessment and Strategy Center, warnte in einem Kommentar, der letzten Monat von The Epoch Times veröffentlicht wurde, dass „China nicht zögert, seine Raumstationen und andere große bemannte Raumfahrtplattformen, einschließlich seiner Basen auf dem Mond und darüber hinaus, aufzurüsten.“

Bis die KPC ihre Hegemonialbestrebungen auf der Erde aufgebe, „müssen die Vereinigten Staaten und ihre Partner im Weltraum Sicherheit erlangen“, sagte Fischer. Das bedeute, dass sie militärische Fähigkeiten im Weltraum benötigten, die sie gegen Pekings demokratiefeindliche bemannte und unbemannte Weltraumsysteme einsetzen können.

Das Kommando habe seine erste Übung mit dem US-Kommando für den indopazifischen Raum abgeschlossen. Diese war „ein wichtiger Schritt, um den Stab des Hauptquartiers als einsatzbereite, gemeinsame Streitkraft zu validieren“, sagte Dickinson.

Hauptquartier im US-Staat Colorado

Im Juli erklärte Präsident Joe Biden, dass das Hauptquartier des U.S. Space Command auf dem Peterson Air Force Gelände in Colorado Springs verbleiben werde. Die Pläne Trumps, es nach Huntsville im Redstone Arsenal in Alabama zu verlegen, würden nicht realisiert.

Die demokratischen Senatoren Michael Bennet und John Hickenlooper aus Colorado gaben beide am Freitag Erklärungen ab, in denen sie die Nachricht des Kommandos begrüßten.

„Colorado wurde als rechtmäßiger Sitz für das U.S. Space Command ausgewählt, weil unser Staat über umfangreiche Raumfahrt- und nationale Sicherheitsressourcen und eine robuste Luft- und Raumfahrtindustrie verfügt“, sagte Bennet.

Hickenlooper sagte: „Das Engagement der Angehörigen der Streitkräfte und des zivilen Personals von USSPACECOM hat dies möglich gemacht, und unser Land und die Welt werden dadurch sicherer sein.“

Der republikanische Abgeordnete Doug Lamborn aus Colorado, Vorsitzender des Unterausschusses für strategische Streitkräfte im Repräsentantenhaus, lobte in einer Erklärung vom Freitag die Leistung des Kommandos.

„Diese Errungenschaft zeigt weiterhin, dass Colorado Springs der richtige Standort für USSPACECOM für die Einsatzbereitschaft unserer Nation ist“, sagte Lamborn. „Ich bin zuversichtlich, dass unsere Wächter alles Notwendige machen werden, um die höchste Alarmbereitschaft aufrechtzuerhalten, um die bösartigen Ambitionen unserer Gegner im Weltraum zu bekämpfen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „US Space Command Reaches Full Operational Capability“ (deutsche Bearbeitung jw)