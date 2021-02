Venezuela weist EU-Botschafterin aus

Miguel Diaz-Canel (l), Präsident von Kuba, Nicolas Maduro, Präsident von Venezuela, und Raul Castro, Erster Sekretär der Kommunistischen Partei Kubas, während eines Gipfels in Havanna. Foto: Joaquin Hernandez/XinHua/dpa/dpa

Venezuela hat die EU-Botschafterin ausgewiesen. Außenminister Jorge Arreaza teilte am Mittwoch in Caracas mit, die Botschafterin Isabel Brilhante sei zur unerwünschten Person erklärt worden.

Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza teilte am Mittwoch in Caracas mit, die EU-Botschafterin Isabel Brilhante sei zur „persona non grata“ erklärt worden. Die EU-Botschafterin habe nun 72 Stunden Zeit, Venezuela zu verlassen.

Die EU hatte am Montag weitere Sanktionen gegen die Regierung von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro verhängt.

Gegen 19 Militärangehörige, Richter, Beamte und Maduro-treue Abgeordnete verhängte die EU Sanktionen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen, der Einschränkung von Oppositionsrechten bei der jüngsten Parlamentswahl und der Untergrabung der demokratischen Arbeitsmöglichkeiten des Parlaments.

Venezuela wird seit Jahren von einem Machtkampf zwischen der links-extremen Regierung unter Maduro und der Mitte-rechts-Opposition erschüttert. Anfang Januar 2019 hatte sich Parlamentspräsident Juan Guaidó zum Übergangspräsidenten ernannt und wurde auch durch mehrere EU-Staaten einschließlich Deutschland anerkannt. (afp)

