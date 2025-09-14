Logo Epoch Times

vor 6 Minuten

TICKER NRW-Wahl | Stromausfall in Bönen - Wahllokale geöffnet

vor einer Stunde

Platz für über 60.000 Menschen: Gedenkstunde in Sportstadion für Charlie Kirk

vor einer Stunde

Im Alter hat man weniger Lieblingslieder

vor 2 Stunden

49 Prozent: So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

vor 2 Stunden

Baerbock: Blauhelm-Mission könnte Friedensabkommen in Ukraine absichern

vor 2 Stunden

25 Teams messen sich bei Straßenbahn-WM in Wien - Österreich gewinnt

vor 3 Stunden

Australien investiert 6,8 Milliarden Euro in Werft für atomgetriebene U-Boote

vor 3 Stunden

Netanjahu: Tötung der Hamas-Anführer würde Gaza-Krieg beenden

vor 4 Stunden

Reparationsforderungen und Militärhilfe: Karol Nawrockis heikler Besuch in Berlin

vor 4 Stunden

Betrunkener Autofahrer legt mit Unfall ICE-Strecke lahm

Logo Epoch Times
Kampf gegen Drogenkartelle

Venezuelas Außenminister: US-Zerstörer fängt „harmloses“ Fischerboot ab

Washington geht deutlich gegen Drogen vor – auch gegen Schiffe aus Venezuela. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wirft Maduro vor, ein großes Drogenkartell anzuführen.

top-article-image

Ein Beamter der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde in Pasadena, Texas, am 3. September 2025 zwischen Fässern mit Chemikalien, die zur Herstellung synthetischer Drogen wie Methamphetamin verwendet werden. Laut Jeanine Pirro, US-Staatsanwältin für den District of Columbia, beschlagnahmten die Behörden 300.000 Kilogramm Meth-Vorläuferchemikalien, die aus China verschickt worden waren und für das mexikanische Sinaloa-Drogenkartell bestimmt waren (Symbolbild).

Foto: Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Venezuela hat den USA vorgeworfen, ein Fischerboot vor der Küste des südamerikanischen Landes acht Stunden lang festgesetzt zu haben.
Das Boot mit neun Fischern an Bord sei am Freitag in der ausschließlichen Wirtschaftszone Venezuelas von dem Zerstörer „USS Jason Dunham“ „illegal und feindselig“ aufgebracht worden, sagte Außenminister Yván Gil am Samstag. 18 bewaffnete Einsatzkräfte hätten „das kleine, harmlose Boot“ besetzt.
Gil wertete den Vorfall als „direkte Provokation“. Er rief die USA auf, „diese Aktionen, die die Sicherheit und den Frieden in der Karibik gefährden, sofort einzustellen“. Das für die Region zuständige US-Militärkommando äußerte sich auf AFP-Anfrage zunächst nicht zu den Vorfall.

Kampf gegen Drogenkartelle

Die Spannungen zwischen den USA und Venezuela hatten sich in den vergangenen Wochen verschärft. Washington hatte im August Kriegsschiffe in die Karibik geschickt und dies mit dem Kampf gegen Drogenkartelle begründet.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wirft Maduro vor, ein großes Drogenkartell anzuführen. Der linksgerichtete Maduro sieht in den militärischen Drohgebärden der USA „die größte Bedrohung“ für Lateinamerika seit hundert Jahren.
Mehr dazu
Anfang September hatten US-Streitkräfte nach Angaben Trumps ein aus Venezuela kommendes Schiff mit Rauschgift an Bord beschossen und elf Besatzungsmitglieder getötet. Maduros Regierung verurteilte dies als „außergerichtliche Hinrichtungen“.

Militärübungen für Jugendliche

Der sozialistische Staatschef forderte die Venezolaner auf, sich der von seinem Vorgänger Hugo Chávez gegründeten Miliz anzuschließen.
Am 12. September rief Maduro Reservisten, Milizionäre und junge Venezolaner zu Militärübungen in den Kasernen des Landes auf. Dort sollten sie am Samstag lernen, „wie man für die Verteidigung des Vaterlandes schießt“.

Mitglieder der Bolivarischen Nationalmiliz nehmen am 13. September 2025 an einer militärischen Ausbildung in Fuerte Tiuna in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, teil. Der venezolanische Präsident Maduro rief dazu auf, sich ausbilden zu lassen und „das Schießen zu lernen“.

Foto: Pedro Matteo/AFP via Getty Images

Die USA erkennen die venezolanische Präsidentschaftswahl von 2024 nicht an, nach der sich Maduro zum Sieger erklärt hatte. Die Opposition spricht von Wahlbetrug, ihr Kandidat González Urrutia beanspruchte den Sieg für sich. In der Folge kam es in Venezuela zu gewaltsamen Protesten mit 28 Toten und mehr als 2.400 Festnahmen. González Urrutia ging ins Exil nach Spanien. (afp/ks)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.