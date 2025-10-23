Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

Fast 37.000 Migranten haben seit Januar den Ärmelkanal überquert

vor 26 Minuten

Gekürzte Asylleistungen: Votum von EuGH-Generalanwalt

vor 43 Minuten

Polizei schießt auf Soldat: Wie kann so etwas passieren?

vor einer Stunde

Urteil: Notkredite in Bremens Haushalten 2023 und 2024 verfassungswidrig

vor 2 Stunden

Halbleiter: Volkswagen hat neuen Chip-Lieferanten gefunden

vor 2 Stunden

Schießerei in Hannover: Ein Toter und drei Verletzte

vor 2 Stunden

SOS-Kinderdorf: Missbrauchsvorwürfe gegen Gründer

vor 2 Stunden

Schüsse vor Supermarkt - Mann lebensgefährlich verletzt

vor 3 Stunden

Steuerschätzung: Mehr Einnahmen bis 2029 als erwartet - kaum Entlastung für Bundeshaushalt

vor 3 Stunden

Airbus, Thales und Leonardo wollen europäische Raumfahrt voranbringen

Logo Epoch Times
Falsche Forderungen

Verbraucherschützer warnen mit „Schwarzliste Inkasso“

Kriminelle verschicken täuschend echte Inkasso-Briefe oder E-Mails – Betroffene können nun mithilfe der Verbraucherzentrale Brandenburg nachsehen. Die Verbraucherschützer veröffentlichen eine schwarze Liste.

top-article-image

Ist das Schreiben echt oder stammt es von Kriminellen?

Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg warnt mit einer „Schwarzliste Inkasso“ vor falschen Inkassoforderungen. Betroffene können verdächtige Kontodaten oder Anbieter überprüfen und sich so vor Betrug schützen, wie die Verbraucherschützer mitteilten. Die „Abzockmaschen“ sind demnach vielfältig.
So versenden Kriminelle täuschend echte Inkasso-Briefe oder E-Mails, die angebliche Schulden aus Online-Bestellungen oder Gewinnspielen geltend machen, wie die Verbraucherzentrale erklärte.
Mehr dazu
Bleibe die Zahlung aus, drohten die Kriminellen mit drastischen Konsequenzen wie Schufa-Einträgen, Gerichtsverfahren, Zwangsvollstreckungen, Pfändungen oder Kontosperrungen. Auf dieser „Schwarzliste Inkasso“ ist vermerkt, ob die angegebenen Daten bereits als betrügerisch bekannt sind.
„Betroffene sollten vor einer Zahlung stets genau prüfen, ob das Schreiben seriös und die Forderung berechtigt ist“, riet Juristin Stefanie Kahnert von der Verbraucherzentrale. Ein Warnsignal sei etwa die Aufforderung, Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.