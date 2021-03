Vereinige Arabische Emirate erstmals mit Botschafter in Israel vertreten

Nach der Normalisierung der bilateralen Beziehungen hat erstmals ein Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate seinen Posten in Israel angetreten.

Der Diplomat Mohammed al-Chadscha überreichte dem israelischen Präsidenten Reuven Rivlin am Montag in Jerusalem sein Beglaubigungsschreiben. „Ganz Israel heißt Sie mit Freude willkommen“, sagte Rivlin. Al-Chadscha kündigte an, er werde sich unermüdlich für die Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Ländern einsetzen.

Israel hatte im Herbst seine Beziehungen zu mehreren arabischen Staaten normalisiert. Neben den Vereinigten Arabischen Emiraten waren dies Bahrain, der Sudan und Marokko.

Israel eröffnete Ende Januar eine Botschaft in Abu Dhabi. Bis zum vergangenen Jahr waren Ägypten und Jordanien die einzigen arabischen Staaten, die Beziehungen zu Israel unterhielten. (afp)

