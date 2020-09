Vereinigte Arabische Emirate bewerben sich um Sitz im UN-Sicherheitsrat

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Kandidatur für einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat angekündigt. „Mein Land wird die gleichen Schritte und Prinzipien befolgen, auf denen es gegründet wurde, um in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Rates den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten“, sagte der Außenminister der Emirate, Scheich Abdullah bin Sajed Al-Nahjan, laut Staatsmedien-Berichten am Dienstag bei der Bekanntgabe der Kandidatur während der UN-Generaldebatte in New York.

Die UN-Vollversammlung wählt im Juni kommenden Jahres fünf neue Mitgliedstaaten zu nicht-ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats. Insgesamt gibt es in dem mächtigsten UN-Gremium neben den fünf ständigen Mitgliedern – Großbritannien, China, Frankreich, Russland und den USA – zehn nicht-ständige Mitglieder, die jeweils für zwei Jahre im Amt bleiben.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur WAM wollen sich die Vereinigten Arabischen Emirate in ihrer Bewerbung um einen nicht-ständigen Sitz auf die internationalen Bemühungen konzentrieren, „Integration und Innovation voranzutreiben, Widerstandsfähigkeit aufzubauen und Frieden zu sichern“. Zuletzt hatten die Emirate von 1986 bis 1987 einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat inne.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich in den vergangenen Jahren um ein stärkeres Auftreten auf der internationalen Bühne bemüht. Teil dieser Bemühungen war nach Einschätzung von Beobachtern auch ihr kürzlich abgeschlossenes Abkommen mit Israel zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen, das unter US-Vermittlung zustande gekommen war. (afp)