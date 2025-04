Ausland Bandenkriminalität

Planung von Auftragsmorden: Verfahren gegen jugendlichen Schweden eingeleitet

Anhaltende Bandenkämpfe in Schweden und Dänemark stellen weiterhin ein ernstes Problem dar, das zunehmend auch grenzüberschreitende Auswirkungen hat. In diesem Zusammenhang ist ein 15-jähriger Schwede in Australien angeklagt worden, der bei der Planung von Auftragsmorden geholfen haben soll.