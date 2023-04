Verheerende Waldbrände in Südkorea: Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

Wegen anhaltender Trockenheit kämpfen Feuerwehrleute in Südkorea gegen zahlreiche Waldbrände im ganzen Land.

In Südkorea haben Feuerwehrleute gegen zahlreiche Waldbrände gekämpft, die aufgrund der anhaltenden Trockenheit im ganzen Land ausgebrochen waren. Wie die Seouler Stadtverwaltung am Montag mitteilte, dauerten die Löscharbeiten auf dem Berg Inwang, einem bei Wanderern beliebten Ausflugsziel im Seouler Stadtzentrum, immer noch an. Obwohl der Hauptbrand am Sonntagabend gelöscht worden sei, kämpften die Einsatzkräfte noch immer gegen Schwelbrände, hieß es in einer Erklärung.

Das Feuer im Seouler Bezirk Jongno war am Sonntagmorgen ausgebrochen. Aufgrund starker Winde breitete es sich rasant aus. Zwar wurde niemand verletzt, dennoch mussten etwa 120 Haushalte in Sicherheit gebracht werden, hieß es weiter.

Sobald das Feuer vollständig gelöscht sei, würden die Behörden die Untersuchungen zur Brandursache einleiten, meldete die Nachrichtenagentur „Yonhap“. Am Montag kämpften die Feuerwehrleute zudem mit starkem Wind und Rauch, während sie versuchten, die Waldbrände in der Provinz Chungcheong südlich von Seoul einzudämmen.

Nach Angaben der koreanischen Forstbehörde wurden im Bezirk Hongseong im Süden von Chungcheong mehr als 60 Häuser und Gebäude durch das Feuer beschädigt. Mindestens 236 Menschen mussten demnach in Sicherheit gebracht werden.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol hatte am Sonntag nach Angaben seines Büros die Feuer- und Forstbehörden angewiesen, „alle möglichen Mittel“ zum Löschen der Brände einzusetzen. (afp/dl)