Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

US-Zentralbank-Gouverneurin lehnt von Trump angeordneten Rücktritt ab

vor 25 Minuten

Deutsch-kanadische Zusammenarbeit: Fokus auf KI, Digitalisierung, Robotik und Rohstoffe

vor einer Stunde

Israel plant Militäreinsatz in Gaza und Verhandlungen über Geisel-Freilassung

vor einer Stunde

Europäische Staaten führen Atomgespräche mit dem Iran fort

vor 2 Stunden

Merz empfängt Regierungschefs von Kanada und Belgien in Berlin

vor 2 Stunden

„Kein Störgefühl“: Dobrindt verteidigt umstrittene Späh-Software von Palantir

vor 3 Stunden

Papier kritisiert parteipolitische Praxis bei Richterwahlen

vor 3 Stunden

Sechs Schüsse trafen getöteten Polizisten im Saarland

vor 3 Stunden

Sparpläne von Frankreichs Premier Bayrou bringen Macron-Regierung ins Wanken

vor 4 Stunden

Polens Präsident blockiert Sozialhilfen für Ukrainer - auch Starlink-Finanzierung gefährdet

Logo Epoch Times
Flammeninferno

Verheerendes Feuer zerstört Parlament der Marshallinseln

Schock auf den Marshallinseln: Das Parlamentsgebäude des Pazifikstaats ist einem Flammeninferno zum Opfer gefallen. Was löste das Feuer aus?

top-article-image

Was das Feuer genau auslöste, ist noch unklar.

Foto: Chewy Lin/AAP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ein verheerendes Feuer hat auf den Marshallinseln im Pazifik das Parlamentsgebäude fast völlig zerstört. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden (Ortszeit) im Einsatz, nachdem sie gegen Mitternacht über den Brand alarmiert worden war, wie der australische Sender ABC unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete. Jedoch gelang es den nur schlecht augerüsteten Einsatzkräften nicht, die Flammen aufzuhalten.
Der Sender Radio New Zealand zitierte seinen Pazifik-Korrespondenten vor Ort mit den Worten, dass der Parlamentssaal und die Büros, die Bibliothek und alle Archive „vollständig zerstört“ worden seien. „Alles ist vernichtet. Alle Aufzeichnungen sind verloren“, sagte er.
Laut einem von ABC zitierten Regierungssprecher deuten erste Hinweise darauf, dass das Feuer in einem Containeranhänger neben dem Parlament in der Hauptstadt Majuro ausgebrach. „Derzeit versuchen Einsatzkräfte noch, weitere Schäden auf dem Gelände zu verhindern“, hieß es in einer schriftlichen Mitteilung.

Abgeordnete wollten Haushalt verabschieden

Das Feuer brach während einer laufenden Sitzungsperiode des Parlaments aus. Die Abgeordneten trafen sich gerade regelmäßig, um den kommenden Haushalt zu finalisieren.
Der ehmalige Gesundheitsminister des Inselstaates, Jack Niedenthal, beschrieb die Situation als „absolut schrecklich“. Er berichtete der ABC, dass das Gebäude zwar noch ein Dach habe, innen jedoch komplett ausgebrannt sei. Zeugen berichteten von starken Winden, die die Flammen zusätzlich angefacht hätten.
Die Marshallinseln gehören zu Mikronesien und liegen zwischen Australien und Hawaii. Sie zählen mit weniger als 40.000 Einwohnern zu den kleinsten Staaten der Erde. Die USA sind für die Sicherheit des Landes zuständig. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.