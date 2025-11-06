Versehentlich aus Haft entlassener Brite stellt sich nach drei Tagen

Drei Tage nach seiner versehentlichen Entlassung aus dem Gefängnis hat sich ein britischer Straftäter den Behörden gestellt. Der 35-jährige Brite kehrte am Donnerstag ins Wandsworth-Gefängnis in London zurück, wie die Polizei der Grafschaft Surrey mitteilte.

Nach einem wegen Sexualstraftaten verurteilten 24-jährigen Algerier, der bereits vor einer Woche wegen eines Versehens aus demselben Gefängnis entlassen worden war, wird dagegen weiter gefahndet.

Das britische Justizministerium bestellte die Gefängnisleitungen des Landes wegen der neuerlichen Behördenpannen zu Gesprächen ein. Bereits Ende Oktober hatte es wegen der versehentlichen Entlassung eines Sexualstraftäters – eines Asylbewerbers aus Äthiopien – Kritik an der linksgerichteten Regierung von Premierminister Keir Starmer und den Behörden gehagelt.

Der Äthiopier war nach zwei Tagen gefasst und aus Großbritannien abgeschoben worden, die Regierung ordnete zudem eine Untersuchung des Vorfalls an.

Proteste gegen Unterbringung von Asylbewerbern in Hotels

Der Fall des Äthiopiers hatte im Sommer landesweite einwandererfeindliche Proteste ausgelöst. Sie richteten sich insbesondere gegen die Unterbringung von Asylbewerbern in Hotels. Die von Ausschreitungen begleiteten Proteste setzten sich über Wochen in mehreren britischen Städten fort.

Die britische Regierung steht wegen der steigenden Umfragewerte der rechtspopulistischen und migrationsfeindlichen Partei Reform UK von Nigel Farage bereits massiv unter Druck. Premierminister Starmer hatte versprochen, die Zahl der in Großbritannien ankommenden Asylbewerber zu verringern und die Unterbringung in Hotels bis zur nächsten Wahl zu beenden.(afp/red)