Sicherheit und Zusammenarbeit

Verteidigungsminister Pistorius besucht Island, Kanada und Großbritannien

Boris Pistorius startet zu einer Reise nach Island, Kanada und Großbritannien. Er will Gespräche über die sicherheitspolitische Zusammenarbeit führen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius

Redaktion
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) startet am Sonntag zu einer fünftägigen Reise nach Island, Kanada und Großbritannien.
In den drei NATO-Staaten will Pistorius Gespräche unter anderem über die sicherheitspolitische Zusammenarbeit, die Kooperation der Streitkräfte und die Zusammenarbeit im Rüstungsbereich führen.
Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Weitere Themen werden den Angaben zufolge die „maritime Sicherheit“ im Nordatlantik und in der arktischen Region sein.
Zu erwarten ist, dass auch die weitere westliche Unterstützung für die Ukraine ein Thema von Pistorius‘ Reise sein wird. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine bis auf Weiteres abgelehnt. (afp/red)

