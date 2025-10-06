Verteidigungsministerium: Russland wehrt 251 nächtliche ukrainische Drohnen ab

Die russische Armee hat in der Nacht zu Montag hunderte ukrainische Drohnen abgewehrt. In der vergangenen Nacht hätten Luftabwehrsysteme „251 ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge abgefangen und zerstört“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag im Onlinedienst Telegram mit. Es sei einer der größten Vergeltungsangriffe Kiews gegen Russland seit mehr als drei Jahren.

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge schossen die russische Streitkräfte 40 Drohnen über der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim ab.

62 weitere Drohnen wurden demnach über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Dutzende weitere seien über den westrussischen Regionen Kursk und Belgorod sowie anderen Regionen abgeschossen worden, erklärte das Ministerium.

Russland nimmt seit Februar 2022 mit seinen anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere die ukrainische Energieinfrastruktur unter Beschuss. Ukraine wiederum verstärkte zuletzt ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien und andere Energieanlagen. (afp/red)