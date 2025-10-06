Logo Epoch Times

vor 30 Minuten

Deutsche Bahn: Kein Halt für Fernzüge in Lübeck und Berchtesgaden

vor einer Stunde

Nach 27 Tagen: Frankreichs Premier Lecornu überraschend zurückgetreten

vor 2 Stunden

Umfrage in Zulieferindustrie: Mehr als 60 Prozent wollen Stellen streichen

vor 2 Stunden

Pestel-Institut: In Westdeutschland fehlen 1,2 Millionen Wohnungen

vor 2 Stunden

Geschäftsklima bei Selbständigen im September deutlich verschlechtert

vor 3 Stunden

Mindestens 350 Touristen von Mount Everest gerettet

vor 3 Stunden

16 Verletzte durch Schüsse auf Straße in Sydney - 60-Jähriger festgenommen

vor 3 Stunden

Berufungsprozess im Fall Pelicot in Frankreich startet

vor 3 Stunden

Botox unter der Burka: Schönheitskliniken boomen in Kabul

vor 3 Stunden

Brandenburg und Thüringen prüfen Folgen für AfDler im Staatsdienst

Logo Epoch Times
Ukraine-Krieg

Verteidigungsministerium: Russland wehrt 251 nächtliche ukrainische Drohnen ab

In der Nacht schickte die Ukraine über 250 Drohnen nach Russland. Rund 40 wurden über der Krim abgeschossen, 60 über dem Schwarzen Meer.

top-article-image

Die Ukraine versucht, mit Langstreckendrohnen die Treibstoffversorgung der russischen Militärs zu unterbinden.

Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die russische Armee hat in der Nacht zu Montag hunderte ukrainische Drohnen abgewehrt. In der vergangenen Nacht hätten Luftabwehrsysteme „251 ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge abgefangen und zerstört“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag im Onlinedienst Telegram mit. Es sei einer der größten Vergeltungsangriffe Kiews gegen Russland seit mehr als drei Jahren.
Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge schossen die russische Streitkräfte 40 Drohnen über der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim ab.
62 weitere Drohnen wurden demnach über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Dutzende weitere seien über den westrussischen Regionen Kursk und Belgorod sowie anderen Regionen abgeschossen worden, erklärte das Ministerium.
Russland nimmt seit Februar 2022 mit seinen anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere die ukrainische Energieinfrastruktur unter Beschuss. Ukraine wiederum verstärkte zuletzt ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien und andere Energieanlagen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.