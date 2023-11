Vertrauliche Informationen weitergegeben: Frankreichs Arbeitsminister vor Gericht

Nach dem französischen Justizminister muss sich von Montag an auch der französische Arbeitsminister vor Gericht verantworten. Der 45 Jahre alte Olivier Dussopt steht im Verdacht, in seiner Zeit als Abgeordneter und Bürgermeister für die sozialistische Partei in der südfranzösischen Kleinstadt Annonay ein Wasserversorgungsunternehmen bei der Vergabe eines öffentlichen Auftrags begünstigt zu haben.

Konkret soll er einem Vertreter des Unternehmens 2009 vertrauliche Informationen zur Ausschreibung gegeben haben.

Er habe zudem die Kriterien für die Ausschreibung ändern lassen, so dass ein Unternehmen, das ein teureres Angebot abgegeben hatte, am Ende den Autrag in Höhe von 5,6 Millionen Euro erhielt. Der Minister bestreitet die Vorwürfe. Im Fall einer Verurteilung muss er mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen. (afp)