Vier Studenten in Idaho getötet: Mann bekommt lebenslang

Ein 30-Jähriger muss für den Mord an vier Studenten im US-Staat Idaho bis zu seinem Lebensende ins Gefängnis. Ein Richter verhängte die Strafe verbunden mit Entschädigungen in Höhe von insgesamt rund 200.000 Dollar an die Opferfamilien (etwa 170.000 Euro).

Der Richter sagte in seinem Urteilsspruch, der live im Fernsehen übertragen wurde: „Es ist Zeit, dass wir ihn in die Schmach und Isolation einer ewigen Haft entlassen.“

Die drei Frauen und der Mann waren 20 und 21 Jahre alt, als sie getötet wurden. Das Gericht in Idaho im Nordwesten der USA sah es als erwiesen an, dass der angeklagte frühere Kriminologie-Doktorand im November 2022 die vier in einer Wohnung in der Nähe der Uni von Idaho erstochen hatte.

Im Prozess sagten überlebende Mitbewohner aus. Am Tag des Urteilsspruchs sprachen Familienmitglieder der Getöteten, teils unter Tränen, im Gerichtssaal, bevor der Richter das Urteil verkündete. Eine Berufung ist möglich.

Das Weiße Haus sprach den Familien sein Beileid aus. Trump-Sprecherin Karoline Leavitt sagte: Wenn es nach Präsident Donald Trump ginge, hätte er dieses „Monster“ gezwungen, öffentlich zu erklären, warum er getötet habe. (dpa/red)