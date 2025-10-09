Logo Epoch Times

Von null auf 100 in 2,5 Sekunden

Viersitzer mit über 1000 PS: Ferrari enthüllt Details zu erstem E-Auto „Elettrica“

Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari hat sein erstes vollelektrisches Modell vorgestellt, das im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Der Viersitzer „Elettrica“ soll mehr als 1000 PS und eine Reichweite von 530 Kilometern haben.

Ferrari betritt den Markt für E-Mobilität mit „Elettrica“.

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari hat sein erstes vollelektrisches Modell vorgestellt, das im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Der Viersitzer „Elettrica“ soll mehr als 1000 PS und eine Reichweite von 530 Kilometern haben, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der E-Ferrari richte sich vor allem an wohlhabende Kunden, die „nur elektrische Autos fahren und das Ferrari-Erlebnis haben wollen“, sagte Ferrari-Chef Benedetto Vigna bei der Präsentation vor Investoren und Medien am Mittwochabend im Werk in Matanello.
Gleichwohl betonte er, dass Ferrari vorerst nicht vorhabe, komplett auf E-Autos umzusteigen. Bei „Elettrica“ handele es sich um eine „Ergänzung der Produktpalette, nicht um eine Umstellung“, sagte Vigna.

Von null auf 100 in 2,5 Sekunden

Der E-Ferrari kommt mit sehr niedriger Sitzposition, einem Fahrgestell aus recyceltem Aluminium und einem großen Motor an jedem der vier Räder daher. „Elettrica“ soll binnen 2,5 Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer beschleunigen können – die maximale Geschwindigkeit beträgt 310 Stundenkilometer. Die endgültige Version soll Anfang 2026 präsentiert werden. Ferrari machte keine Angaben zu einem Kaufpreis des neuen Modells.
Fast der Hälfte aller verkauften Ferraris sind bereits Hybrid-Modelle. Anders als die Autobauer Porsche, Lamborghini, Lotus und Rimac hat das italienische Unternehmen bisher aber noch keinen vollelektrischen Wagen im Angebot.
Die meisten technischen Innovationen für das neue Modell wurden intern entwickelt, darunter auch die integrierte Batterie. „Wenn wir dieses Fachwissen im Haus behalten, bleiben wir wettbewerbsfähig“, sagte Produktchef Gianmaria Fulgenzi. (afp/red)

