Die Lage ist "äußerst gefährlich"

Vietnam: Hunderttausende Menschen werden wegen Taifuns in Sicherheit gebracht

Es wird erwartet, dass Taifun „Kajiki“ am Montag an der vietnamesischen Küste auf Land trifft. Mehr als 325.000 Bewohner aus fünf Küstenprovinzen werden deshalb evakuiert.

In Vietnam treffen die Menschen Vorbereitungen, um sich vor einem Taifun zu schützen (Archivbild).

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

In Vietnam sollen wegen des heraufziehenden Taifuns „Kajiki“ hunderttausende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der Evakuierungsaufruf betreffe mehr als 325.000 Bewohner von fünf Küstenprovinzen, teilten die Behörden am Sonntag mit.
Sie sollen in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden untergebracht werden, die als Notunterkünfte ausgewiesen wurden.

„Kajiki“ trifft am Montag auf Land

Es wird erwartet, dass „Kajiki“ am Montag an der vietnamesischen Küste auf Land trifft. Die Lage sei „äußerst gefährlich“, erklärte die Katastrophenschutzbehörde.
Nach Angaben der chinesischen Wetterbehörden ist für Montag und Dienstag mit heftigen Regenfälle in Teilen der Provinzen Ha Tinh und Nghe An zu rechnen. Die Fluggesellschaften Vietnam Airlines und Vietjet kündigten die Streichung von Flugverbindungen an.
„Kajiki“ wird der fünfte Tropensturm sein, der in diesem Jahr über Vietnam hinwegfegt. Mehr als hundert Menschen kamen in dem südostasiatischen Land seit Januar bei Naturkatastrophen ums Leben oder gelten als vermisst.
Der wirtschaftliche Schaden wird auf 21 Millionen Dollar (17,9 Millionen Euro) geschätzt. (afp/red)

