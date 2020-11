Von China Telecom zu Dominion: Spitzentechniker arbeitete früher für KP-Partner

Der nach den US-Wahlen in den Fokus von Gerüchten um angebliche Wahlmanipulation geratene Wahlsystem-Anbieter Dominion scheint in der Auswahl seiner Schlüsselfiguren nicht wählerisch zu sein: Ein Top-Infrastruktur-Manager arbeitete früher für das KP-Regime in China.

Seit dem Bekanntwerden einer Falschdarstellung von Wahlergebnissen im Bezirk Antrim County, Michigan, ist das Unternehmen Dominion Voting Systems in den Fokus von Spekulationen gerückt, wonach sich diese Systeme, die in zahlreichen US-Bundesstaaten Verwendung finden, zum Wahlbetrug eigneten.

Wie sich später herausstellte, sei angeblich menschliches Versagen und nicht die Software Grund dafür, dass die Ergebnisse phasenweise falsch dargestellt wurden. Der Fehler wurde schnell bemerkt.

Dennoch wurden vor allem im Umfeld von Präsident Donald Trump weitere schwerwiegende Verdächtigungen gegen Dominion laut – bis hin zu angeblichem Wahlbetrug im Auftrag der Demokratischen Partei oder sogar ausländischer Mächte wie des KP-Regimes in China. Dominion wies Vorwürfe, Wahlergebnisse unrichtig wiedergegeben oder gar bewusst verfälscht zu haben, stets kategorisch zurück.

Keine Berührungsängste zu Akteuren aus China?

Wie Blogs aus den USA enthüllten, beschäftigt das Unternehmen Personen, die für Flaggschiffe des totalitären KP-Regimes in Peking an durchaus sensiblen Positionen tätig waren. Demnach ist der, im kanadischen Ontario ansässige, Andy Huang Core Infrastructure Manager of Information Technology für Dominion Voting Systems tätig. So steht es auf Huangs Zoominfo-Account.

Huang verfügt, wie er auf LinkedIn angab, über eine sehr reichhaltige Berufserfahrung, nicht zuletzt im Bereich der Konfiguration von Cisco-Systemen. Dabei führte ihn sein Weg in den Jahren 1998 bis 2002 zur China Telecom, wo er für das Projekt „Xiamen IDC“ arbeitete.

Cisco unterwarf sich KP-Vorgaben

Bei diesem handelte es sich um ein Projekt, Chinas Metropolregionen mit technologisch hochwertigem Internet auszustatten – was im totalitären Staat keine alleinige Infrastruktur-Serviceleistung für die Bürger darstellt.

Der Preis für die Nutzung erstklassiger Internetsysteme besteht für Chinas Bürger nicht nur im regulären Nutzungsentgelt für den Anbieter. Gleichzeitig sind sie einem umfassenden Zugriff durch staatliche Organe ausgeliefert und haben keinen Zugriff auf durch die Regierung zensierte Inhalte.

Cisco Systems hat sich darauf spezialisiert, Chinas Firewall (Goldene Schild) möglich zu machen und entsprechende Programme zu entwickeln, nachdem der regimeeigene Betrieb „China Telecom“ ihm die Zusammenarbeit angeboten hatte.

China Telecom als potenzielles Sicherheitsrisiko eingestuft

Das US-Verteidigungsministerium sieht in „China Telecom“ einen Akteur, der seit über mehr als zwei Jahrzehnten hinweg mit der Armee des Regimes in Peking zusammengearbeitet hat. Ähnlich wie Huawei gilt auch China Telecom aus Sicht des US-Justizministeriums als „anfällig für Ausnutzung, Einfluss und Kontrolle durch die chinesische Regierung“.

China Telecoms Engagement auf dem US-Markt biete „chinesischen staatlichen Akteuren Möglichkeiten, um sich in schädlichen Cyberaktivitäten zu üben, unter anderem in ökonomischer Spionage sowie Unterbrechung und Umleitung von US-Kommunikationsvorgängen“.

Hardware für Dominion in China hergestellt?

Einen weiteren Anlass, an der Vertrauenswürdigkeit von Dominion im Umgang mit dem KP-Regime in Peking zu zweifeln, sieht auch die frühere Staatsanwältin aus Alabama, Dana Jill Simpson, die lange Jahre als politische Beraterin der Republikaner tätig war. Sie verdächtigt Dominion, Hardware zu verwenden, die in China hergestellt wurde.

Offiziell, so erklärte Simpson, habe Flex Ltd. die Hardware hergestellt. Allerdings habe man die technische Ausführung des Auftrags an einen chinesischen Subunternehmer weitergereicht.

Das in Singapur ansässige Unternehmen Flex sei in China einer der größten Kunden des vom Regime zum Global Player ausgebauten Telekommunikationskonzerns Huawei. Flex selbst beschäftigte etwa 50.000 Personen und damit ein Viertel seiner Belegschaft in China. Auch bezüglich der Herstellung von Basisstationen, Smartphones und insbesondere solchen, die 5G-fähig seien, sei Flex ein Schlüsselfaktor für den regimenahen Konzern.

Gegenüber US-Blogs erklärte Simpson, die das Hauptquartier von Dominion in Denver, Colorado selbst besucht hatte, dass die von Dominion in den USA vertriebenen Wahlmaschinen nicht in Denver, sondern in China hergestellt und in Serbien und Kanada programmiert werden.

Mit Hilfe von Obamas Generalstaatsanwalt zum Branchenriesen aufgestiegen?

Dass es zwischen den Demokraten und Dominion eine Verbindung gebe, die politisch als bedenklich eingestuft werden kann, sieht Simpson darin, dass der frühere Generalstaatsanwalt der Obama-Regierung, Eric Holder, den Aufstieg von Dominion zum weltweit bedeutsamen Anbieter von Wahlsystemen durch kartellrechtliche Maßnahmen begünstigt habe.

So sei der bis dahin größte Hersteller von Wahlmaschinen, ES&S, mit der Begründung, es gäbe kartellrechtliche Bedenken, 2010 dazu gezwungen worden, die Systeme von Premier Election Solutions Assets an Dominion zu verkaufen.

Auf diese Weise sei es Dominion gelungen, innerhalb von nur zwei Monaten vom Newcomer zum zweitgrößten Anbieter von Wahlsystemen in den USA hinter ES§S aufzusteigen.