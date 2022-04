Von der Leyen: Der Ukraine-Krieg kann Jahre dauern

Erschöpfte ukrainische Soldaten in Mykolajiw. 19. März 2022. Foto: BULENT KILIC/AFP via Getty Images

Die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Newsticker.

7:40 Uhr: EU-Kommission dringt auf schnelle Waffenlieferungen an Ukraine

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drängt die EU-Länder zu schnellen Waffenlieferungen an die Ukraine. „Für alle Mitgliedstaaten gilt, wer kann, sollte schnell liefern, denn nur dann kann die Ukraine in ihrem akuten Abwehrkampf gegen Russland bestehen“, sagte von der Leyen der „Bild am Sonntag“. „Ich unterscheide nicht zwischen schweren und leichten Waffen. Die Ukraine muss das bekommen, was sie zur Verteidigung braucht und was sie handhaben kann.“

Von der Leyen hält einen Sieg Kiews über Moskau für möglich: „Die Ukraine kann den Krieg gewinnen. Die Tapferkeit und Widerstandskraft der Ukraine ist beeindruckend.“ Ob dies dann auch die Vertreibung der russischen Armee aus der Ostukraine bedeute, ließ von der Leyen offen: „Gewinnen heißt, dass wieder Frieden in der Ukraine herrscht. Zu welchen Bedingungen entscheidet die Ukraine ganz alleine.“

Gleichzeitig bereitete von der Leyen die Bürger auf einen langen militärischen Konflikt vor. „Wir müssen alles tun, dass er so schnell wie möglich endet. Und wir müssen uns zugleich darauf vorbereiten, dass der Krieg schlimmstenfalls noch Monate, gar Jahre dauern kann.“

7:25 Uhr: Weitere US-Waffenlieferungen treffen in Ukraine ein

Erste Teile des jüngsten Unterstützungspakets an Waffen und Munition aus den USA sind in der Ukraine eingetroffen. Das berichtete der TV-Sender CNN in der Nacht zu Sonntag unter Berufung auf einen Beamten im Weißen Haus.

Washington hatte Kiew am Mittwoch weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (740 Millionen Euro) zugesagt – darunter auch Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber.

Die neuen Lieferungen sollen die Ukraine demnach insbesondere angesichts des befürchteten russischen Großangriffs in der östlichen Donbass-Region unterstützen. Die US-Regierung hat der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar damit bereits Waffen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar zugesagt oder geliefert. Seit Anfang vergangenen Jahres summieren sich die US-Hilfen für Kiew so auf insgesamt rund 3,2 Milliarden Dollar.

Russland hatte wegen Waffenlieferungen an die Ukraine kürzlich Protestnoten an mehrere westliche Länder, darunter die USA, gesendet. Nach Angaben der US-Tageszeitung „Washington Post“ warnte Moskau in dem Schreiben, dass solche Lieferungen „unvorhersehbare Folgen“ haben könnten. (agenturen/red)