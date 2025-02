Von der Leyen mit Milliardenpaket in Kiew – Macron trifft sich mit Trump

Am 24. Februar, dem dritten Jahrestag des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine, reisten einige der wichtigsten Verbündeten nach Kiew, um ihre Unterstützung zu demonstrieren. Zu denen, die in der ukrainischen Hauptstadt eintrafen, gehörten Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Antonio Costa, Präsident des Europäischen Rates.

„Der Krieg in der Ukraine bleibt die zentralste und folgenschwerste Krise für die Zukunft Europas“, sagte von der Leyen in Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte derweil einen langfristigen und nachhaltigen Frieden für die Ukraine in diesem Jahr. „Dieses Jahr sollte das Jahr des Beginns eines echten, dauerhaften Friedens sein“, sagte er.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der spanische Premierminister Pedro Sanchez sowie der litauische Präsident Gitanas Nausėda, der lettische Präsident Edgars Rinkēvičs und der estnische Premierminister Kristen Michal trafen auch in Kiew ein.

Am Jahrestag des Krieges hat der russische Außenminister Sergej Lawrow ein für Russland zufriedenstellendes Waffenruhe-Abkommen zur Bedingung für ein Ende der Kämpfe erklärt. „Wir werden die Kampfhandlungen erst beenden, wenn die Verhandlungen ein stabiles und nachhaltiges Ergebnis hervorbringen, das Russland zufriedenstellt“, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz in Ankara.

In den USA finden unterdessen Gespräche zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Donald Trump über ein mögliches Ende des Konflikts in der Ukraine statt. Aber auch andere europäische Spitzenpolitiker planen diese Woche nach Washington zu reisen, um sich mit dem US-Präsidenten zu treffen.

Zum dritten Jahrestag des Kriegsausbruchs stellt die Kommissionspräsidentin ein 3,5-Milliarden-Euro-Hilfspaket vor. Damit soll der ukrainische Haushalt mit zusätzlicher Liquidität versorgt und der Kauf von militärischer Ausrüstung erleichtert werden, berichtete „euronews“.

Die 3,5 Milliarden Euro sind ein Vorschuss auf einen größeren 50-Milliarden-Euro-Hilfsfonds. Dieser wurde von der EU Anfang 2024 eingerichtet und trägt den Namen Ukraine-Fazilität.

Mit diesem Paket kann Brüssel den Finanzbedarf der Ukraine für das gesamte Jahr decken, aber laut von der Leyen sei das nicht genug.

„Wir müssen die sofortige Lieferung von Waffen und Munition beschleunigen, und das wird in den kommenden Wochen im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen“, sagte sie in Kiew.

In ihrer Erklärung, welche auch auf X gepostet wurde, betonte sie außerdem: „Eine Investition in die Souveränität der Ukraine ist eine Investition in die Verhinderung zukünftiger Kriege“.

