Volle Solidarität der EU

Von der Leyen sichert Polen Unterstützung bei Grenzschutz zu

EU-Staaten, die eine direkte Grenze zu Russland und Weißrussland haben, sollen zusätzliche Mittel erhalten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will Investitionen in Migration und Grenzmanagement und -schutz verdreifachen.

Ursula von der Leyen (l), Präsidentin der Europäischen Kommission, und der estnische Ministerpräsident Kristen Michal sprechen am 30. August 2025 mit Journalisten auf dem Militärstützpunkt Amari in der Nähe von Tallinn in Estland.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat Polen die volle Solidarität der EU als Grenzstaat zugesichert.
Sie wolle „die uneingeschränkte Solidarität Europas mit Polen als Grenzstaat zum Ausdruck bringen“, sagte die CDU-Politikerin am Sonntag bei einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk.
Seit Jahren sei Polen mit gezielten und zynischen hybriden Angriffen konfrontiert. Europa werde dem Land „in jeder erdenklichen Weise“ zur Seite stehen.
„Wenn man sich unseren Vorschlag für den neuen modernen europäischen Haushalt für die nächsten sieben Jahre langfristig ansieht, wird man feststellen, dass wir die Investitionen in Migration und Grenzmanagement und -schutz verdreifachen“, fügte von der Leyen hinzu.

Grenzstaaten sollen zusätzliche EU-Mittel erhalten

Mitgliedstaaten, die eine direkte Grenze zu Russland und Weißrussland haben, sollen zusätzliche EU-Mittel erhalten. Die Grenzen Europas seien eine gemeinsame Verantwortung.
Von der Leyen hob zudem hervor, dass die EU auch eine zehnfache Erhöhung der Mittel für militärische Mobilität und eine fünffache Erhöhung der Verteidigungsinvestitionen vorschlage.
Sie erinnerte daran, dass unter der polnischen Präsidentschaft ein Verteidigungsinvestitionsplan in Höhe von 800 Milliarden Euro vereinbart worden sei, der bis 2030 investiert werden solle. (dts/red)

