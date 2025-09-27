Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Bayerische SPD hat wieder Doppelspitze

vor einer Stunde

Paralympics-Komitee hebt Sanktionen gegen Russland auf

vor 3 Stunden

Tausende in Berlin gegen Gazakrieg auf der Straße

vor 3 Stunden

Frau verletzt 17-Jährigen mit Messer in Bibliothek

vor 3 Stunden

Mysteriöse Drohnen von Deutschland bis Norwegen: Europa plant Schutzwall

vor 3 Stunden

„Bedrohung ist hoch“ - Deutschland verschärft Drohnen-Abwehr

vor 4 Stunden

Auch Ungarn stuft Antifa als Terrororganisation ein

vor 5 Stunden

Iran ruft Botschafter zurück: Was bedeuten die UN-Sanktionen für Iran?

vor 6 Stunden

Reporterlegende Georg Stefan Troller stirbt mit 103 Jahren

vor 7 Stunden

Nach Cyberangriff: „Krisenmodus“ am BER noch nicht beendet

Logo Epoch Times
Nach Los Angeles und Washington

„Von inländischen Terroristen belagert“ - Trump kündigt Militäreinsatz in Portland an

Nach Los Angeles und Washington rückt nun auch Portland in den Fokus. US-Präsident Trump ordnet dort einen Militäreinsatz an – und spricht von einer „Belagerung durch Antifa“.

top-article-image

Mitglieder der kalifornischen Nationalgarde stehen am 10. Juni 2025 vor dem Bundesgebäude in Los Angeles Wache.

Foto: Gabrielle Lurie/San Francisco Chronicle/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump hat den Einsatz von Militär in der Stadt Portland im nordwestlichen US-Bundesstaat Oregon angeordnet. „Ich weise Kriegsminister Pete Hegseth an, alle notwendigen Truppen bereitzustellen, um das vom Krieg zerstörte Portland und alle unsere ICE-Einrichtungen zu schützen“, schrieb Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social unter Bezug auf die Einwanderungsbehörde ICE. Diese werde „von der Antifa und anderen inländischen Terroristen“ belagert.
Die Anordnung erfolge auf Bitten von Heimatschutzministerin Kristi Noem, schrieb Trump weiter.
Mehr dazu
Der US-Präsident hatte die Antifa-Bewegung erst kürzlich als Terrororganisation eingestuft – und Ermittlungen angekündigt. Mit Blick auf den Soldateneinsatz in Portland signalisierte Trump nun, dass er dem Militär weitreichende Vollmachten zum Gewalteinsatz gibt – zunächst blieb aber unklar, was genau das umfasst.
Portland hat mehr als 600.000 Einwohnern und bezeichnet sich selbst als „Sanctuary City“. Der Begriff wird für Städte verwendet, die sich auf unterschiedliche Weise weigern, mit ICE zu kooperieren. Der Bundesstaat Oregon wird von den Demokraten regiert.

Soldateneinsätze in mehreren US-Städten

Trump hatte bereits vor Monaten Soldaten nach Los Angeles geschickt. Dort wurde der Einsatz der Nationalgarde im Juni unter anderem mit Unruhen und Widerstand gegen Beamte der Einwanderungsbehörde ICE begründet.
Auch nach Washington entsandte der US-Präsident vor einigen Wochen Nationalgardisten und verwies dabei auf die zunehmende Kriminalität in der US-Hauptstadt. Zudem kündigte Trump einen weiteren Einsatz von Soldaten in Memphis im Bundesstaat Tennessee an, das ebenfalls von den Demokraten regiert wird. (afp/dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.