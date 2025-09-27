„Von inländischen Terroristen belagert“ - Trump kündigt Militäreinsatz in Portland an

US-Präsident Donald Trump hat den Einsatz von Militär in der Stadt Portland im nordwestlichen US-Bundesstaat Oregon angeordnet. „Ich weise Kriegsminister Pete Hegseth an, alle notwendigen Truppen bereitzustellen, um das vom Krieg zerstörte Portland und alle unsere ICE-Einrichtungen zu schützen“, schrieb Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social unter Bezug auf die Einwanderungsbehörde ICE. Diese werde „von der Antifa und anderen inländischen Terroristen“ belagert.

Die Anordnung erfolge auf Bitten von Heimatschutzministerin Kristi Noem, schrieb Trump weiter.

Der US-Präsident hatte die Antifa-Bewegung erst kürzlich als Terrororganisation eingestuft – und Ermittlungen angekündigt. Mit Blick auf den Soldateneinsatz in Portland signalisierte Trump nun, dass er dem Militär weitreichende Vollmachten zum Gewalteinsatz gibt – zunächst blieb aber unklar, was genau das umfasst.

Portland hat mehr als 600.000 Einwohnern und bezeichnet sich selbst als „Sanctuary City“. Der Begriff wird für Städte verwendet, die sich auf unterschiedliche Weise weigern, mit ICE zu kooperieren. Der Bundesstaat Oregon wird von den Demokraten regiert.

Soldateneinsätze in mehreren US-Städten

Trump hatte bereits vor Monaten Soldaten nach Los Angeles geschickt. Dort wurde der Einsatz der Nationalgarde im Juni unter anderem mit Unruhen und Widerstand gegen Beamte der Einwanderungsbehörde ICE begründet.

Auch nach Washington entsandte der US-Präsident vor einigen Wochen Nationalgardisten und verwies dabei auf die zunehmende Kriminalität in der US-Hauptstadt. Zudem kündigte Trump einen weiteren Einsatz von Soldaten in Memphis im Bundesstaat Tennessee an, das ebenfalls von den Demokraten regiert wird. (afp/dpa/red)