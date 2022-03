Von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition fliegt Vergeltungsangriffe im Jemen

Nach dem Angriff von Huthi-Rebellen auf das Nachbarland Saudi-Arabien hat Riad mehrere Luftangriffe im Jemen geflogen. Es seien Angriffe „gegen Bedrohungsquellen in Sanaa und Hodeida“ vorgenommen worden, um Angriffe der Rebellen in Saudi-Arabien zu vergelten, schrieb die offizielle saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA in der Nacht zum Samstag auf Twitter unter Berufung auf die von Riad angeführte Militärkoalition.

Huthi-Rebellen hatten am Freitag mehrere Ziele in Saudi-Arabien attackiert. Der Angriff auf eine Anlage des saudiarabischen Ölkonzerns Aramco in Dschiddah löste einen Großbrand nahe der Formel-1-Rennstrecke in der Stadt aus, auf der am Sonntag der Große Preis von Saudi-Arabien stattfinden soll. (afp/dl)