Am Montag, 8. April, ereignet sich in den USA ein seltenes Naturspektakel: Eine totale Sonnenfinsternis. Dabei schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und wirft seinen Schatten auf unseren Planeten. Viele Menschen wollen sich dieses astronomische Schauspiel nicht entgehen lassen und pilgern in Scharen in Richtung der Kernschattenzone.

Gleich mehrere Bundesstaaten, durch die der Kernschatten laufen wird, haben den Notstand ausgerufen. Sie wollen sich dadurch auf den riesigen zu erwartenden Besucherstrom in diesem Zeitraum vorbereiten.

New York: Es kommen Besucher aus der ganzen Welt

Im Bundesstaat New York haben mindestens drei Bezirke am Ontariosee – Oswego, Jefferson und Wayne – im Vorfeld der Sonnenfinsternis den Notstand ausgerufen, wie die amerikanische Epoch Times berichtet. James Weatherup, der Vorsitzende der Legislative von Oswego County, sagte dazu:

Oswego County liegt in der Kernschattenzone dieses seltenen Ereignisses, was bedeutet, dass die Sonnenfinsternis in jedem Winkel unseres Countys zu sehen sein wird.“

Er erwartet, dass sich die Anzahl der Menschen in seinem Bezirk „vorübergehend verdoppeln“ werden. Es würden „Besucher aus der ganzen Welt kommen“, die dieses Ereignis in diesem Bezirk erleben wollen. „Wir wollen sicherstellen, dass unsere Einwohner und Besucher dieses einmalige Ereignis sicher und mit so wenig Beeinträchtigungen wie möglich genießen können.“

Weatherup kündigte an, dass er die meisten Gebäude und Einrichtungen des Bezirks schließen werde, mit Ausnahme der wichtigsten Einrichtungen wie der Müllumladestation, der örtlichen Kfz-Zulassungsstelle und anderer. Das seien „rein vorsorgliche Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommen“. Ebenso rechnet er mit möglichen Kommunikationsstörungen aufgrund einer großen Anzahl von Datennutzern. Allerdings dauerten „diese Bedingungen nur vorübergehend“ an.

Auch der Verwalter des Bezirks Jefferson, Robert Hagemann, sagte vor Kurzem: „Das [Ausrufen des Notstandes] hat nichts mit der Sonnenfinsternis zu tun, sondern ist ein nützliches Instrument für den Bezirk, um in kürzester Zeit die notwendigen Ressourcen zu beschaffen, falls wir am Montag auf dem Höhepunkt unserer dramatisch wachsenden Tourismusbevölkerung zu einem Notfall gerufen werden.“ In der vergangenen Woche hatte der Bezirk Wayne in ähnlicher Weise den Notstand ausgerufen.

Die Auslastung der Airbnb-Unterkünfte in den USA ist zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis in der Kernschattenzone besonders hoch.

Notstand an den Niagarafällen

Bei den berühmten Niagarafällen in der Region Niagara Falls in Ontario, Kanada, wurde ebenfalls der Notstand ausgerufen. Der Bürgermeister von Niagara Falls, Jim Diodati, sagte im März, dass am 8. April bis zu einer Million Touristen in die Stadt kommen könnten.

„Klares Wetter ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ich drücke einfach die Daumen und hoffe“, so Diodati. Die Regionalverwaltung von Niagara ruft proaktiv den Notstand aus, um sich auf das Ereignis vorzubereiten.

Zurück in den USA hat der Bezirk Summit County im Bundesstaat Ohio seinen Bewohnern geraten, wegen der zu erwartenden Verkehrsstaus zu Hause zu bleiben. Auch in Texas haben mehrere Bezirke den Katastrophenfall erklärt oder den Notstand ausgerufen.

Indiana und Illinois erwarten massive Menschenansammlungen

Der Gouverneur von Indiana, Eric Holcomb, hat wegen des großen Besucherzustroms ebenfalls einen landesweiten Notstand ausgerufen.

„Die große Anzahl von Menschen, die dieses Ereignis in unserem Bundesstaat beobachten, kann die Kommunikationssysteme der Ersthelfer und der öffentlichen Sicherheit sowie die Notfallsysteme belasten und/oder stören.“ Dadurch könne es zu einem technischen oder anderen Notfall kommen, sagte Holcomb letzte Woche in einer Erklärung.

„Es wird erwartet, dass 100.000 bis 200.000 Menschen in den Hauptschauplatz im Süden von Illinois kommen werden“, sagte das Verkehrsministerium des Bundesstaates Illinois in Erwartung an die massiven Menschenansammlungen. Weiter warnte die Behörde vor mehreren Verkehrsstaus: „Alle Straßen in und aus dem Gebiet werden in den Stunden nach der Sonnenfinsternis voraussichtlich stark verstopft sein.“

Ohio hat sich vorbereitet

Der Gouverneur des Bundesstaates Ohio, Mike DeWine, erklärte am Freitag, dass die Notrufzentrale des Bundesstaates ab Sonntag aktiv sei. DeWine sagte in einer Pressekonferenz, dass bis zu 500.000 Menschen nach Ohio kommen könnten, um die Sonnenfinsternis zu sehen. Einige Teile des Bundesstaates liegen in der Kernschattenzone und könnten die beste Sicht auf die Finsternis haben. DeWine schilderte:

Es gibt keinen besseren Ort, um die Sonnenfinsternis zu erleben, als Ohio, den Geburtsort der Luftfahrt und das Herz der Raumfahrt.“

Der Gouverneur gibt sich zuversichtlich, dass sich seine lokalen Gemeinden gut auf den Zustrom von Zuschauern vorbereitet haben. Die Notrufzentrale werde es der Region ermöglichen, bei unerwarteten Vorkommnissen sofort zu reagieren.

DeWine fügte hinzu, dass er den Generaladjutanten John Harris gebeten habe, in Bereitschaft zu bleiben. Gleichzeitig werde es am Wochenende vor dem Ereignis „Übungen“ geben. Somit seien die Beamten „vorbereitet“. „Und wenn wir die Garde brauchen, werden wir sicherlich in der Lage sein, das zu tun“, sagte DeWine und bezog sich dabei auf die Nationalgarde.

Ein großer Teil von Ohio liegt innerhalb der Kernschattenzone. Dazu gehören ein Teil der größten Stadt des Bundesstaates, Cleveland, sowie das nahe gelegene Akron. Gebiete in der Nähe von Cincinnati, Columbus und Dayton liegen ebenfalls innerhalb des Pfades.

DeWine sagte einem lokalen Nachrichtensender, dass die Notrufzentrale so lange besetzt sein wird, wie es der Andrang und der Verkehr nach Ende der Sonnenfinsternis erfordern wird.