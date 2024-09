Ausland Heute in Paris

Vorstellung der neuen französischen Regierung: 38 Mitglieder im Kabinett

Nach zähen Verhandlungen wird am Freitag in Paris die Bekanntgabe der neuen Regierung erwartet. Frankreichs Premierminister Michel Barnier legte Präsident Emmanuel Macron am Vorabend eine Liste mit 38 Kabinettsmitgliedern vor.