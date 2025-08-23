Logo Epoch Times

Moskau: Zwei weitere Ortschaften in der Ostukraine erobert

Senat in Texas stimmt für Neuzuschnitt von Wahlkreisen

Brand an Gleisbereich bei Wuppertal - Ermittler vermuten Anschlag

Finne gewinnt Luftgitarren-WM in der Heimat

Kanada streicht Zölle für bessere Handelsbeziehungen zu USA

Nach Urteil: Berlin Mohrenstraße wird wegen diskriminierendem Namen umbenannt

EU überweist Ukraine 10 Milliarden Euro aus russischen Zinserträgen

Bundesregierung will verpflichtenden Alters-Check im Netz einführen

„Massive Sanktionen" gegen Russland: Trump will in zwei Wochen entscheiden

BundID: Hunderttausende inaktive Konten gelöscht und die Nutzungsrate steigt

1.200 Meter hoch

Vulkan auf Hawaii stößt 300 Meter Lavafontänen aus

Seit neun Monaten kommt der Kilauea kaum zur Ruhe. Nun spuckt einer der aktivsten Vulkane der Welt 300 Meter weit Lava.

Der Kilauea-Vulkan auf Hawaii spuckt Lavafontänen.

Foto: M. Zoeller/U.S. Geological Survey/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Auf Hawaii spuckt der Vulkan Kilauea erneut Lavafontänen. Dabei wurde am Freitag (Ortszeit) Lava etwa 300 Meter weit seitlich ausgestoßen, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte.
An einem zweiten Schlot des Vulkans gab es demnach eine kleinere Eruption.
Es handelt sich den Angaben zufolge um die 31. eruptive Episode, seit der Kilauea im vergangenen Dezember wieder auszubrechen begann. Laut USGS wurde erwartet, dass diese insgesamt 12 bis 15 Stunden dauert.
Die meisten Lavafontänen-Episoden seit dem 23. Dezember hätten bis zu rund einen Tag gedauert, dazwischen habe es Pausen von mindestens mehreren Tagen gegeben.
Mehr dazu
Die USGS warnte vor möglichen Gesundheitsgefahren durch vulkanisch bedingten Smog („Vog“) sowie ebenfalls vom Wind getragene Fäden vulkanischen Glases.
Dass sich die Fontänen seitlich neigten, könnte den Angaben zufolge daran liegen, dass sich vor Beginn der Episode ein innerer Kegel gebildet habe. Das sei mit dem Effekt vergleichbar, wenn man mit dem Daumen einen Gartenschlauch abklemmt und der Wasserstrahl dadurch angewinkelt ist.
Der 1.247 Meter hohe Kilauea gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er liegt auf der größten Insel der Hawaii-Inselkette, die selbst den Namen „Hawaii“ trägt und auch
„Big Island“ genannt wird, im Hawaiʻi-Volcanoes-Nationalpark. Das Pazifik-Archipel ist ein US-Bundesstaat rund 3.700 Kilometer südwestlich der US-Westküste. Die Hauptstadt Honolulu liegt auf der Insel Oahu nordwestlich von „Big Island“. (dpa/red)

