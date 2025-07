Waldbrände im Norden und Zentrum Portugals: Fast 2000 Feuerwehrleute im Einsatz

In Portugal kämpft die Feuerwehr gegen mehrere Waldbrände. Wie die Zivilschutzbehörde mitteilte, waren am Dienstag landesweit fast 2000 Feuerwehrleute im Einsatz, um etwa ein Dutzend große Waldbrände zu löschen. Zwei Feuer im Norden des Landes und drei im Zentrum, die durch hohe Temperaturen und Wind angefacht wurden, stellten die Feuerwehr den Angaben zufolge vor die größten Probleme.

Am schwierigsten war die Lage nach Zivilschutz-Angaben in einem Eukalyptuswald in Arouca im Zentrum des Landes. Dort waren rund 600 Feuerwehrleute im Einsatz. Auf den Brand in Arouca „konzentrieren wir derzeit alle unsere Anstrengungen“, sagte Behördenleiter Mario Silvestre. Die Zahl der Feuerwehrleute werde verstärkt.

Feuer breitet sich in Ponte da Barca aus

Auch ein Feuer in dem nordportugiesischen Ort Ponte da Barca, für dessen Bekämpfung am Montag vier spanische Löschflugzeuge mobilisiert worden waren, breitete sich weiter aus. „Das ist ein schwieriger Brand in einer Bergregion, der sich mit sehr viel Wind schnell ausbreitet“, erklärte Bürgermeister Augusto Marinho.

Das am Samstag ausgebrochene Feuer zerstörte mittlerweile fast 2000 Hektar Land und hatte am Montagabend auch mehrere Häuser bedroht. Die Bewohner fanden in einer benachbarten Kirche Schutz. (afp/red)