Waldbrände in Hawaii: Kläger erzielen Vergleichszahlungen von vier Milliarden Dollar

Ausgebrannte Autos nach dem Waldbrand 2023 in Lahaina, Hawaii. Die Szene in einem der touristischen Zentren von Maui gleicht einer Einöde: Häuser und ganze Häuserblocks lagen in Schutt und Asche, während Feuerwehrleute gegen den tödlichsten Brand der letzten Jahre in den USA kämpften. Foto: Tiffany Kidder Winn/via AP/dpa