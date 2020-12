Warum waren Wahlmaschinen in Detroit mit dem Internet verbunden?

Eine freie Mitarbeiterin von Dominion und ein Wahlbeobachter in Detroit, Michigan, haben in eidesstattlichen Erklärungen brisante Informationen abgegeben, die auf massiven Wahlbetrug mit IT-Servern von Dominion hinweisen.

Eine Vertragspartnerin von Dominion Voting Systems, die IT-Arbeiten im TCF-Zentrum in Michigan durchführte, und ein ehemaliger Staatssenator, der Wahlbeobachter war, sagen beide, dass die bei der Wahl vom 3. November verwendeten Wahlmaschinen mit dem Internet verbunden waren.

Melissa Carone – eine freiberufliche IT-Mitarbeiterin bei den Wahlen, gab am 10. November eine eidesstattliche Erklärung ab. Sie sagte, sie sei am 2. November in ein Hotel im Allen Park gerufen worden, in dem das gesamte Dominion-Team wohnte, um an einer Art Schulung teilzunehmen.

In diesem Konferenzraum des Hotels befanden sich eine Zählmaschine und eine Bewertungsmaschine, welche sich das Team anschauen sollte. Carone sagte, dass ein Manager von Dominion (der Mann, der sie ursprünglich wegen des Jobs kontaktiert hatte) etwa eine Stunde lang mit dem Team darüber sprach, wo sie für die Wahl eingesetzt werden sollten.

„Sie gaben uns eine Mappe, die wir durchgehen sollten, was für mich und viele der Teilnehmer sehr vorteilhaft war, da viele Informationen über ihre Software und eine Bildgestaltung enthalten waren.“ Darin stand auch, dass die Wahlautomaten mit dem Wi-Fi verbunden seien, sagte sie gegenüber Epoch Times.

In der rechten unteren Ecke der Computer, die zur Zählung und Auswertung der Stimmzettel verwendet wurden, gab es ein Wi-Fi-Signal, aber es zeigte nicht an, ob die Maschinen mit dem weltweiten Netz verbunden waren oder ob sie nur mit irgendeinem Netzwerk verbunden waren, sagte Carone. Dafür musste man die Maus darüber bewegen. Es sei ihr nicht erlaubt gewesen, darauf zuzugreifen.

In dem Handbuch, das sie mir zur Verfügung gestellt haben, steht, dass man sicherstellen muss, dass jede Zählmaschine über ein Ethernet-Kabel angeschlossen ist“, fügte Carone hinzu.

Carones eidesstattliche Erklärung wurde als Ergänzung zu einem Rechtsstreit in Michigan eingereicht. Die Klage wurde Anfang November vom Great Lakes Justice Center im Namen von Cheryl Costantino und Edward McCall eingereicht. Sie behaupten, dass die Wahl in Wayne County aufgrund mehrerer Unregelmäßigkeiten für ungültig erklärt werden sollte.

Carones Hauptaufgabe bestand darin, Dominion bei der IT-Arbeit zu unterstützen: Dazu gehörte die Inspektion der Zählmaschinen oder Bewertungsmaschinen und die Hilfe für jeden, der sie benötigte. Oft musste sie die Zählmaschinen öffnen, um Papierstaus oder andere Probleme bei der Maschine zu beheben.

Drahtlose Router mit Netzwerken

Patrick Colbeck, ein ehemaliger Staatssenator, Luft- und Raumfahrtingenieur und Wahlbeobachter im TCF-Zentrum in Detroit, sagte in einer eidesstattlichen Erklärung, dass die Maschinen anscheinend mit dem Internet verbunden waren. Colbeck sagte, in dem Gebiet seien drahtlose Router mit Netzwerken namens „CPSStaff“ und „AV Counter“ eingerichtet worden.

Alles, was man braucht, um den Verbindungsstatus eines Windows-Computers zu bestätigen, „ist, den Cursor über das LAN-Verbindungssymbol in der unteren rechten Ecke der Anzeige zu bewegen. Wenn keine Internetverbindung besteht, erscheint ein Symbol mit einem schraffierten Globus.“ Er habe das Symbol regelmäßig beobachtet, gibt Colbeck in seiner eidesstattlichen Erklärung an.

„Alle Zählmaschinen waren über Ethernet-Kabel mit einem Netzwerk-Router verbunden“, sagte Colbeck gegenüber The Epoch Times. „Und dieser Router war mit einem anderen Router verbunden, der mit den Wertungsrichtern verbunden war. Diese wiederum waren mit einem anderen Router/Firewall verbunden, der ans Internet angeschlossen und mit dem lokalen Datenzentrum verbunden war.“

„Jeder, der sich mit IT auskennt, weiß, dass, wenn ein Computer in einem Netzwerk mit dem Internet verbunden ist, alle Computer in diesem Netzwerk mit dem Internet verbunden sind. Und ich weiß, dass das lokale Datenzentrum mit den anderen Netzwerken verbunden war“, fügte er hinzu.

Colbeck sagte, es seien eine Reihe verschiedener eidesstattlicher Erklärungen eingereicht worden, in denen einige der „merkwürdigen Dinge, die im Netzwerk geschahen“, detailliert beschrieben werden. Er sagte, es habe Ausfälle und Fehlermeldungen gegeben.

„Die Fehler, die auf den Computern mit den Zählmaschinen und den Bewertungsmaschinen auftraten, waren etwas, das man als Backup-Überlauf bezeichnet“, sagte er. „Das ist keine Standard-Windows-Fehlermeldung. Sie sehen diese Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, in eine SQL-Datenbank zu sichern. Nun, entweder hatte jede dieser Zählmaschinen ihre eigene SQL-Datenbank in diese Workstation eingebaut, oder sie versuchten, eine Verbindung zu einer externen Datenbank herzustellen, die nicht lokal auf dieser Workstation war.

„Viele der Merkmale von Dominion, die als Störungen charakterisiert werden, sind in Wirklichkeit Merkmale von Dominion, die den Menschen helfen sollen, die Ergebnisse der Wahl zu manipulieren“, behauptete Colbeck.

„Jeder konnte tun was er wollte“

Wahlmaschinen, die mit dem Internet verbunden sind, sind besonders anfällig für Hacker. Dies geht aus einem vom Michigan Bureau of Elections veröffentlichten Faktenblatt für das Jahr 2020 hervor: „Wahlautomaten können während der Stimmzettelzählung nicht mit dem Internet verbunden werden“. Aber das Büro gibt an, dass nach Abschluss der Auszählung und der Erstellung eines Papierprotokolls einige Gerichtsbarkeiten „die Maschinen an das Internet anschlossen, um inoffizielle Ergebnisse an den Bezirksbeamten zu senden“.

Am Wahltag und am Tag danach, so Carone, sei sie auch Zeuge gewesen, wie unzählige Arbeiter im TCF-Zentrum Stapel von Postwurfsendungen neu einscannten, was dazu führte, dass die Stimmzettel in einigen Fällen 4- bis 5-mal ausgezählt wurden.

Die Mitarbeiter erhielten einen Stapel von etwa 50 Poststimmzetteln zu einem Zeitpunkt, an dem die Zählmaschinen sich häufig verklemmten.

„Ich war Zeuge, wie unzählige Arbeiter die gleichen Stapel erneut scannten, was dazu führte, dass die Stimmzettel 4-5 Mal ausgezählt wurden“, sagte sie in ihrer eidesstattlichen Erklärung.

Als sie diese Bedenken gegenüber einem Manager von Dominion zur Sprache brachte, sagte er ihr: „Melissa, ich will das nicht hören. Wir sind hier, um bei der IT zu helfen, wir sind nicht hier, um die Wahl durchzuführen“.

Carone sagte, dass in der Regel sowohl ein Republikaner als auch ein Demokrat über die Stimmzettel urteilen, aber während einer Nachtschicht hörte sie zwei Frauen über ihre politische Partei sprechen – beide waren Demokraten, und sie beschlossen, sich zusammenzusetzen.

„Es gab keine Überprüfung“, sagte sie. „Niemand stellte ihnen irgendwelche Fragen. Jeder konnte tun was er wollte.“

Carone sagte, sie werde demnächst eine zweite eidesstattliche Erklärung abgeben, die Informationen enthält, von denen sie sagt, dass sie „eine Menge Licht auf diese Angelegenheit und die Art und Weise, wie es passiert ist, werfen wird“. Seither hat sie das FBI bei zwei Gelegenheiten kontaktiert, wobei sie in einem Fall über eine Stunde lang mit einer Frau gesprochen hat, aber das Büro hat sie nie zurückgerufen oder sich nach Erhalt ihrer Informationen mit ihr in Verbindung gesetzt.

Carone sagte, Dominion-Maschinen hätten „absolut“ die Fähigkeit gehabt, Stimmen zu vertauschen. In ihrer eidesstattlichen Erklärung erwähnte sie, dass Mitarbeiter von Dominion miteinander über einen Datenverlust sprachen und dass sie „alle an ihre Telefone gingen und den Ort des Geschehens verließen“.

„Ich glaube nicht, dass das tatsächlich ein Datenverlust war“, sagte sie. „Das hat mir mein Chef gesagt. Ich glaube, das war, als Dominion herausfand, dass Trump mit über 130.000 Stimmen an der Spitze lag.“

Dominion reagierte bislang nicht auf eine E-Mail-Anfrage der Epoch Times wegen einem Statement zu diesem Sachverhalt. Auf ihrer Website dementieren sie kategorisch das, was sie als „falsche Behauptungen über Stimmentausch und Softwareprobleme“ mit ihren Systemen bezeichnen.

Chaos

Laut Carone herrschte im TCF-Zentrum eine intensive Atmosphäre der Einschüchterung gegenüber republikanischen Wahlbeobachtern. Zahlreiche republikanische Beobachter wurden „beiseite gedrängt“.

„Ich wurde [von Dominion] angewiesen, nicht mit ihnen zu sprechen und keine Fragen zu beantworten“, sagte sie. „Sie behandelten sie nur schrecklich, sehr unhöflich.“

Irgendwann in der Nacht seien hinter den Wahlschaltern Wahlurnen aus Stahl aufgestellt worden. „Sie versuchten, eine Barrikade zwischen den Wahlbeobachtern und den Stimmenzählern zu errichten“, sagte sie. „Im Laufe der Nacht wurden immer mehr Stimmzettel in diese Kästen gelegt, und sie begannen, sie zu stapeln und so eine höhere Barrikade zu errichten“, sagte sie.

Carone sagte in ihrer eidesstattlichen Erklärung, dass sie die einzige Republikanerin sei, die für Dominion in Detroit arbeite. Man habe abfällige Bemerkungen gemacht über Leute, die amerikanische Flaggen auf ihren Kleidern trugen und sie als Trump-Anhänger verunglimpft, sagte sie.

Ich fing einfach an, mich wie eine Demokratin zu benehmen, weil ich nicht wollte, dass sie Verdacht schöpften“, fügte sie hinzu. „Ich war einfach nur nervös, wissen Sie?“

Carone sagte, sie habe kein Vertrauen in die Integrität der Software von Dominion oder des Wahlverfahrens. Dominion reagierte nicht auf ihre eidesstattliche Erklärung oder ihre Anschuldigungen.

Dominion-CEO: Das Unternehmen ist keine Front für Kommunisten

Der Geschäftsführer von Dominion Voting Systems, John Poulos, reagierte erneut auf Anschuldigungen und Behauptungen, das Unternehmen habe die Wahl manipuliert, um Stimmen von Donald Trump auf Joe Biden zu übertragen. Dies sei nicht wahr, sagte er.

In einem Artikel für das Wall Street Journal sagt Poulos, dass das Unternehmen amerikanisch sei. Die Firma habe Hauptsitze in Denver, Colorado, und Toronto, Kanada.

„Dominion ist ein amerikanisches Unternehmen, das seinen Hauptsitz jetzt in Denver hat. Dominion ist und war nie eine Front für Kommunisten“, schrieb er. „Es hat keine Verbindungen zu Hugo Chávez, dem verstorbenen Diktator von Venezuela. Es war nie an den venezolanischen Wahlen beteiligt. Keines der Systeme von Dominion verwende die beschuldigte Smartmatic-Software, wie jedes staatliche Zertifizierungslabor bestätigen könnte.“

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Poll Challenger, Dominion Contractor Say Voting Machines in Detroit Were Connected to Internet (Deutsche Bearbeitung von nmc)