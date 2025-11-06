Logo Epoch Times

Shutdown in den USA: Inlandsflüge sollen reduziert werden

Die USA haben derzeit keinen Haushalt, Behördenmitarbeiter werden deshalb nicht bezahlt. Das betrifft auch Flughäfen - die Auswirkungen werden spürbarer. Tausende Flüge könnten gestrichen werden.

Flughafen in Arlington, Virginia, USA (Archivbild).

Foto: Al Drago/Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Wegen der US-Haushaltssperre wird ab Freitag (Ortszeit) der inländische Flugverkehr in den Vereinigten Staaten eingeschränkt. Mehrere verkehrsreiche Flughäfen im Land werden nach und nach ihre Kapazitäten um bis zu zehn Prozent senken.
Laut der Flugaufsichtsbehörde FAA sind 40 Airports betroffen. Medienberichten zufolge sollen unter anderem in New York, Los Angeles, Washington, Chicago, Dallas und Miami Flüge gestrichen werden. Internationale Flugverbindungen sollen aber zunächst unberührt bleiben.
Mit der Einschränkung des Flugverkehrs sollen der FAA zufolge die von der seit mehr als fünf Wochen andauernden Haushaltssperre stark betroffenen Fluglotsen entlastet werden. Am vergangenen Wochenende hatten sich aufgrund des sogenannten Shutdowns laut dem Portal „FlightAware“ bereits mehr als 10.000 Flüge an US-Airports verspätet.
Die am 1. Oktober begonnene Stilllegung von großen Teilen der Bundesverwaltung ist mittlerweile die längste der US-Geschichte, Demokraten und Republikaner im Kongress können sich weiterhin nicht auf einen Übergangshaushalt einigen.(afp/red)

