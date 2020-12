Wegen Mohammed-Karikatur suspendierter belgischer Lehrer arbeitet wieder

Der wegen des Zeigens einer Mohammed-Karikatur suspendierte belgische Lehrer darf wieder Unterricht geben. Der Gemeinderat des Brüsseler Vororts Molenbeek entschied am Donnerstag nach einer Anhörung, die im Oktober verhängte Sanktion zurückzunehmen.

Der Pädagoge habe „eingestanden, einen Fehler gemacht zu haben, was für uns positiv ist“, sagte Molenbeeks Bürgermeisterin Cathrine Moureaux der Nachrichtenagentur AFP. Nach den Ferien werde er erneut alle seine Schulklassen unterrichten können.

Der Lehrer hatte mit zehn bis elf Jahre alten Schülern über die Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty gesprochen und ihnen dabei eine der Karikaturen gezeigt, die dieser im Unterricht benutzt hatte.

Bürgermeisterin wurde vorgeworfen sich muslimischer Wählerschaft anzubiedern

Paty war zwei Wochen zuvor in einem Vorort von Paris von einem 18-jährigen mutmaßlichen Islamisten enthauptet worden, nachdem er in einer Unterrichtsstunde zur Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.

Unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte das Zeigen von Mohammed-Karikaturen anschließend verteidigt, woraufhin es zu Protesten in muslimisch geprägten Ländern und Boykottaufrufen gegen Frankreich kam. In diesem Zusammenhang schlug auch die Suspendierung des belgischen Lehrers große Wellen.

Molenbeeks Bürgermeisterin Moureaux, wurde vorgeworfen, sich mit der Entscheidung ihrer muslimischen Wählerschaft anbiedern zu wollen. In dem Brüsseler Vorort leben viele Muslimen. Dass mehrere Angreifer der Anschläge in Paris am 13. November 2015 aus Molenbeek stammten, hatte der Gemeinde zudem den Ruf einer Brutstätte des Islamismus eingebracht.

Bürgermeisterin: Suspendierung des Lehrers hat nichts mit der Religion zu tun

Die Sozialistin Moureaux wies im Zusammenhang mit der Suspendierung des Lehrers erneut jeglichen Bezug zur Religion zurück. „Es ging um eine Frage der Lehrmethode, nicht um die Redefreiheit“. Problematisch sei gewesen, dass die Zeichnung den Propheten nackt zeigte, nicht dass es sich um den Propheten handelte. Für Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren sei das nicht angemessen. (afp/er)