Heute in Washington

Weißes Haus: Trump hat „aufregende“ Neuigkeit zum Pentagon

Das Weiße Haus kündigte eine „aufregende“ Neuigkeit an, die heute gegen 20 Uhr MEZ veröffentlicht wird. Diese werde US-Präsident Trump machen.

top-article-image

Das Weiße Haus in Washington.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Das Weiße Haus hat für Dienstag eine „aufregende“ Neuigkeit angekündigt, die das Pentagon betrifft.
US-Präsident Donald Trump werde eine „aufregende Bekanntmachung in Verbindung mit dem Verteidigungsministerium“ machen, erklärte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Dienstag in einer Stellungnahme, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Nähere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht.
Laut Trumps Tagesprogramm ist für 14:00 Uhr (Ortszeit, 20:00 Uhr MESZ) eine Ankündigung aus dem Oval Office angesetzt. Nähere Angaben zu dem Termin wurden nicht erwähnt. Es wäre der erste öffentliche Auftritt des US-Präsidenten seit einer Woche. (afp/red)

