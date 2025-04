USA erhöhen Zollaufschlag für China auf 145 Prozent

Der Zollaufschlag für China steigt auf insgesamt 145 Prozent, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Trump hatte den Satz für China am Mittwoch nach eigenen Angaben auf 125 Prozent erhöht – dies gilt jedoch zusätzlich zu einem Aufschlag von 20 Prozent vom März.

Das Weiße Haus veröffentlichte dazu das Dekret zu Trumps Zollwende, die er am Mittwoch verkündet hatte. In der Erläuterung dazu heißt es, in die 125 Prozent sei der Aufschlag vom März für Peking noch nicht eingerechnet.

Die US-Regierung hatte den 20-prozentigen Zoll mit dem Schmerzmittel Fentanyl aus China begründet, das in den USA als Droge verkauft wird. Für alle anderen Handelspartner gilt mit Veröffentlichung des Dekrets für 90 Tage nun der Mindestsatz von zehn Prozent. (afp/red)