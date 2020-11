Whistleblower: Smartmatic-Software hat Wahlergebnisse in Venezuela manipuliert

Trumps Anwältin Sydney Powell verweist auf einen Informanten, der angibt, dass in Venezuela Stimmen unbemerkt manipuliert wurden, um Wahlergebnisse zu manipulieren. Die Software der Firma Smartmatic kam auch bei den US-Wahlen zum Einsatz.

Die Anwältin der Trump-Kampagne und frühere Bundesstaatsanwältin Sidney Powell veröffentlichte am 16. November eine eidesstattliche Erklärung eines mutmaßlichen Informanten, der behauptet, Zeuge gewesen zu sein, wie in Venezuela mit der Wahlsoftware heimlich Stimmen manipuliert wurden, ohne Spuren dabei zu hinterlassen.

Smartmatic und Chávez

Der Informant, der nach eigenen Angaben aus dem venezolanischen Militär – der Nationalgarde des venezolanischen Präsidenten – stammt, beschrieb eine mutmaßliche Verschwörung zwischen Führungskräften von Smartmatic Software, dem ehemaligen venezolanischen Diktator Hugo Chávez und den Wahlhelfern des Landes. Damit wollte der Staatschef sicherstellen, dass er die Wiederwahlen gewinnt und weiterhin auf Jahre an der Macht bleibt.

Der Whistleblower gab an, bei mehreren Treffen anwesend gewesen zu sein. Die Epoch Times war bislang nicht in der Lage, die Aussagen unabhängig zu überprüfen.

Ich war Zeuge der Entwicklung und des Einsatzes eines ausgeklügelten elektronischen Wahlsystems, das es den Führern der venezolanischen Regierung ermöglichte, die Stimmenauszählung bei nationalen und lokalen Wahlen zu manipulieren und den Gewinner dieser Wahlen zu bestimmen, so dass sie ihre Macht erhalten konnten“, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung.

„Von diesem Zeitpunkt an verlor Chávez nie mehr eine Wahl. Tatsächlich war er in der Lage, sich selbst, seiner Partei, sowie den Kongressabgeordneten und Bürgermeistern in den Städten und Gemeinden die Siege zu sichern.“

Der Whistleblower sagte weiter, dass „die Software und der grundlegende Aufbau eines elektronischen Wahlsystems und ebenso die Software von Dominion und anderen Wahlmaschinen-Herstellern, auf einer Software beruht, die eine Weiterentwicklung des ‚Smartmatic Electoral Management Systems‘ ist“.

Kurz gesagt sei die Smartmatic-Software in allen Systemen von Firmen enthalten, die Wahl-Tabellierungen anböten, so der Informant. In der eidesstattlichen Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass Dominion eines von drei großen Unternehmen ist, das in den Vereinigten Staaten Wählerstimmen auswertet.

„Millionen von Stimmen“ von Trump zu Biden verschoben

Powell sagte in einem Interview am 15. November: „Wir bereiten uns darauf vor, die Wahlergebnisse in mehreren Bundesstaaten zu kippen„. Sie behauptete, dass die U.S.-Wahlsoftware „Millionen von Stimmen“ von Trump zu Biden geschoben habe.

Der Informant berichtet weiterhin, dass Smartmatic ein System geschaffen habe, das die Entscheidungen der Wähler innerhalb der Maschine anonymisiere und dann bis zum Ende des Wahltages das gewünschte Ergebnis ausspucke. Keine Stimme kann später auf einen einzelnen Wähler zurückgeführt werden.

Bei der venezolanischen Wahl im April 2013, so in der eidesstattlichen Erklärung, mussten die Verschwörer das Internet für zwei Stunden lahm legen, um die Maschinen zurückzusetzen, da Nicolás Maduro durch zu viele Stimmen gegen Henrique Capriles Radonski verloren hatte.

Der Informant behauptete, Chávez habe die Software schließlich nach Bolivien, Nicaragua, Argentinien, Ecuador und Chile exportiert. Ein Sprecher von ‚Dominion Voting Systems’ dementierte „kategorisch alle Behauptungen über einen Stimmenwechsel oder angebliche Softwareprobleme mit unseren Wahlsystemen“.

„Unsere Systeme zählen die Stimmzettel weiterhin zuverlässig und genau, und die staatlichen und lokalen Wahlbehörden haben die Integrität des Prozesses öffentlich bestätigt“, sagte der Sprecher in einer Erklärung gegenüber der „Denver Post“.

Dieser Artikel erschien zuerst in The Epoch Times unter dem Titel Whistleblower Alleges Software Manipulated Votes to Change Venezuelan Election Results. Die deutsche Bearbeitung erfolgte durch tk.