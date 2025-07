WHO warnt vor Risiko einer weltweiten Chikungunya-Epidemie

In Kürze:

Die WHO warnt vor einer weltweiten Epidemie von Chikungunya, bei der Fieber und starke Gelenkschmerzen die Symptome sind.

Mücken können die Krankheit übertragen, die überwiegend tropischen und suptropischen Regionen auftritt.

2004 ist es schon einmal zu einer Epidemie gekommen – in Inselstaaten des Indischen Ozeans.

In Europa ist das Virus sehr selten, die Gegebenheiten für einen Ausbruch seien jedoch gegeben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer weltweiten Epidemie der von Mücken übertragenen Viruserkrankung Chikungunya gewarnt. Die Krankheit sei bereits in 119 Ländern nachgewiesen worden, „wodurch 5,6 Milliarden Menschen gefährdet sind“, sagte WHO-Sprecherin Diana Rojas Alvarez am Dienstag vor Journalisten in Genf. „Wir schlagen frühzeitig Alarm, damit die Länder sich rechtzeitig vorbereiten.“

In tropischen und subtropischen Regionen

Chikungunya ist eine durch Stechmücken übertragene Virusinfektion, die in tropischen und subtropischen Regionen verbreitet ist. Die Erkrankung verursacht hohes Fieber und starke Gelenkschmerzen, die bei vielen Betroffenen über Wochen bis Monate anhalten können. Schwere Verläufe sind selten, treten jedoch insbesondere bei älteren oder schwer vorerkrankten Menschen auf.

2004 und 2005 war es bereits zu einer großen Epidemie in Inselstaaten des Indischen Ozeans gekommen, bei der rund eine halbe Million Menschen erkrankte. „Heute beobachtet die WHO das gleiche Muster“, erklärte die WHO-Sprecherin. Das Virus breite sich im Indischen Ozean aus, aber auch in Madagaskar, Somalia und Kenia sowie in Südasien.

Vorkommen in Europa selten

Auch in Europa wurden importierte Fälle gemeldet, die mit dem Ausbruch auf den Inseln im Indischen Ozean in Verbindung stehen. „Da diese Übertragungsmuster bereits beim Ausbruch ab 2004 zu beobachten waren, fordert die WHO dringend Maßnahmen, um eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern“, sagte Rojas Alvarez.

Zuletzt berichtete das Robert-Koch-Institut von einem Chikungunya-Fall in Frankreich nahe der deutsch-französischen Grenze, wo ein Mensch offenbar durch den Stich einer infizierten Mücke direkt infiziert wurde, also die Erkrankung nicht von einer Reise mitbrachte.

Den Experten zufolge sind auch in Deutschland die Bedingungen für solche Fälle gegeben, etwa durch hohe Temperaturen und Vorkommen der Asiatischen Tigermücke, einer potenziellen Überträgerin von Chikungunya. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfahl Anfang Juli erstmals eine Reiseimpfung gegen Chikungunya. (afp/red)