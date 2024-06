Wiederaufflammen der Unruhen in Neukaledonien: Mehrere Gebäude in Brand gesetzt

Französische Gendarmen am 22. Juni 2024 in Noumea im französischen Pazifik-Territorium Neukaledonien vor dem Gerichtsgebäude. Dort müssen sich elf Unabhängigkeitsbefürworter, darunter einer der Anführer der CCAT, wegen ihrer Beteiligung an den tödlichen Unruhen des letzten Monats vor Gericht verantworten müssen. Frankreich will das Wählerverzeichnis aktualisieren, damit Personen mit einem Wohnsitz von mehr als 10 Jahren im Land, auch wählen können. Foto: Theo Rouby/AFP via Getty Images