Logo Epoch Times

vor 4 Minuten

„ESC kein Tribunal“: Kulturstaatsminister Weimer kritisiert Israel-Boykott

vor einer Stunde

FDP-Politiker Johannes Vogel wechselt zur Lufthansa

vor einer Stunde

Indonesischer Vulkan mehrfach ausgebrochen - Behörden rufen höchste Warnstufe aus

vor 2 Stunden

Kanzleramtschef Frei fordert bei Bürgergeld weniger Empfänger statt Leistunsgkürzungen

vor 2 Stunden

Söder kritisiert EU-Kommission wegen Israel-Sanktionen

vor 3 Stunden

Zu viel geschlemmt? Forscher unterscheiden fünf Muster

vor 4 Stunden

Freigelassene Hamas-Geisel will wieder in die Armee

vor 4 Stunden

Luftraumverletzung oder nicht? Moskau kontert Vorwürfe

vor 4 Stunden

Cyberangriff am BER und weiteren europäischen Flughäfen

vor 5 Stunden

DHL will bald wieder alle Pakete in die USA befördern

Logo Epoch Times
Neue Perspektiven

Wiedereröffnung der Notre-Dame-Türme in Paris

Neun Monate nach der Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame sind nun auch die beiden ikonischen Türme wieder zugänglich – mit neuen architektonischen Besonderheiten.

top-article-image

Die doppelläufige Wendeltreppe im Südturm: Ein Lauf führt hinauf, der andere hinunter, sodass sich die Besucher nie begegnen.

Foto: Sabine Glaubitz/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Neun Monate nach der Wiedereröffnung von Notre-Dame sind seit Samstag auch die beiden gotischen Türme wieder begehbar – umfassend renoviert und mit einem neuen Meisterwerk aus Eiche. Das Herzstück der Restaurierung ist eine doppelläufige Wendeltreppe aus massiver Eiche im Südturm. Sie erstreckt sich über 21 Meter, wiegt 20 Tonnen und führt hinauf zu den berühmten Glocken „Emmanuel“ und „Marie“, die dadurch nun erstmals aus nächster Nähe zu sehen sind.
Die 69 Meter hohen Türme, zu denen 424 Stufen führen, überdauern seit dem 13. Jahrhundert Kriege, Revolutionen und Brände – zuletzt den verheerenden Brand im April 2019. Trotz der Flammen blieben sie weitgehend unbeschädigt geblieben und sicherten das Überleben des über 850 Jahre alten Gotteshauses.

Neue Perspektiven auf die Kathedrale

Erstmals zugänglich ist auch der Zisternenhof, der „Cour des citernes“, auf dem im 18. Jahrhundert große Regenwasserspeicher standen. Er verbindet die beiden Türme und eröffnet neue Blicke auf die Kathedrale und die Dächer von Paris.
Die Wiedereröffnung markiert den zweiten und letzten großen Akt des Wiederaufbaus der Notre-Dame nach dem verheerenden Feuer 2019. Der Besuch ist nur nach vorheriger Online-Reservierung möglich. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.