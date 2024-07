Wird Olympia abgesagt? Das IOC dementiert

Das Olympische Dorf in Villeneuve d'Ascq in der Nähe von Lille im Norden Frankreichs am 24. Juni 2024. Das olympische Dorf „Olympium“ verfügt über 495 Zimmer mit einer Kapazität von 550 Betten und wird die Basketball- und Handballmannschaften während der Olympischen Spiele in Paris beherbergen. Foto: Denis Charlet/AFP via Getty Images