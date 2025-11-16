Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Hunderte Schafe ziehen mitten durch die Nürnberger Altstadt

vor 11 Minuten

Tod von Deutschen in Istanbul stellt Ermittler vor Rätsel - acht Verdächtige festgenommen

vor 26 Minuten

Paris begrüßt geplante Verschärfung von britischer Einwanderungspolitik

vor einer Stunde

Iran: Aktuell keine Uran-Anreicherung

vor einer Stunde

Ab Montag: Butterpreis sinkt um bis zu 25 Prozent

vor 2 Stunden

Nasskaltes Wetter zum Wochenstart und Schnee in den Alpen

vor 2 Stunden

Junge Union gegen Rentenpaket - SPD fordert Zustimmung von CDU/CSU

vor 3 Stunden

Nächste Berliner Wahl: Eralp und Krach Spitzenkandidaten von Linken und SPD

vor 3 Stunden

Nikotin und Tabak: WHO schlägt vor, Filterzigaretten zu verbieten

vor 4 Stunden

Dürre im Iran: Das Impfen von Wolken soll Regen bringen

Logo Epoch Times
Wo findet die COP 31 statt?

Wo findet die COP31 statt? In Australien, der Türkei - oder Bonn?

Australien möchte die nächste UN-Klimakonferenz in Adelaide ausrichten, die Türkei pocht auf Antalya. Wenn bis zum 21. November keine Entscheidung fällt, findet die Veranstaltung 2026 automatisch in Bonn statt. Dort ist der Sitz des UN-Klimasekretariats.

top-article-image

Während des sogenannten „Great People's March” am Rande der COP30-UN-Klimakonferenz in Belém, Brasilien, am 15. November 2025. Auf dem Transparent steht „Unsere Zukunft ist nicht käuflich”.

Foto: Ivan Pisarenko/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Türkei pocht weiter auf die Ausrichtung der nächsten UN-Klimakonferenz im kommenden Jahr. Sollten die Gespräche mit Australien über eine gemeinsame Präsidentschaft der COP31 scheitern, stünde Ankara als alleiniger Gastgeber bereit, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus türkischen Diplomatenkreisen.
„Die Türkei befürwortet weiterhin ein Modell der Ko-Präsidentschaft als Schritt zur Stärkung des Multilateralismus, ist aber bereit, die Konferenz unabhängig auszurichten, falls kein Konsens erzielt werden kann“, hieß es.

Streit zwischen Adelaide und Antalya

Australien möchte die COP31 in Adelaide ausrichten, die Türkei pocht auf Antalya als Ausrichtungsort. Die Entscheidung muss bis zum 21. November bei der laufenden Klimakonferenz in Belém fallen.
Andernfalls findet die COP31 automatisch in Bonn statt, dem Sitz des UN-Klimasekretariats. Diese Lösung wegen eines fehlenden Konsenses wäre ein beispielloser Vorgang.
Mehr dazu
Aus türkischen Diplomatenkreisen hieß es, dass es bei den Gesprächen in Belém Fortschritte gegeben habe, etwa mit Blick auf eine geteilte Präsidentschaft und gemeinsam organisierte hochrangige Treffen.
Der australische Regierungschef Anthony Albanese habe solchen Überlegungen in einem Schreiben an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan dann aber eine Absage erteilt, unter anderem unter Verweis auf UN-Regeln, die gegen einen gemeinsamen Vorsitz sprechen. (afp/ks(

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.