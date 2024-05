Wochenrückblick (Teil 3): Kugelfische im Mittelmeer und typische Waldvögel in der Stadt

Mehr Drogenlabore, weniger Hanfplantagen

In den Niederlanden sind 2023 so viele Drogenlabore ausgehoben worden wie noch nie. Die Anzahl der aufgedeckten illegalen Produktionsstätten für Heroin, Kokain und synthetische Drogen sei verglichen mit 2022 um 44 Prozent auf 151 gestiegen. So viele seien bislang noch nie binnen eines Jahres entdeckt worden. Die Nachfrage steige weltweit, sagt der Leiter der Drogenfahndung, Willem Woelders. Vor allem die Anzahl der Labore, in denen verschiedene synthetische Drogen produziert werden, stieg stark an. Rückläufig war unterdessen die Zahl der entdeckten Cannabisplantagen. 1.230 solcher Plantagen wurden von der Polizei ausgehoben. 2022 waren es noch 1.604 gewesen – Kriminelle satteln um.

Der Klima-Wahl-O-Mat

Vor der Europawahl am 9. Juni 2024 wurde ein kostenloses Online-Tool freigeschaltet, der Klimawahlcheck. Ähnlich einem Wahl-O-Mat informiert es über die Positionen, Strategien und Pläne der einzelnen Parteien für die folgenden fünf Jahre. Entwickelt hat das Hilfsmittel der NABU, GermanZero und die Klima-Allianz Deutschland. Sie analysierten die Wahlprogramme und werteten die Klimapolitik aus.

Kugelfisch im Mittelmeer

Die giftigste Fischart der Welt, Hasenkopf-Kugelfische, breiten sich in der Adria aus. Zwei Milligramm seines Giftes Tetrodotoxin reichen, um einen Menschen zu töten. Die Universität Pula sammelt zunehmend mehr Kugelfische von Fischern ein. Im Mittelmeer fehlen natürliche Fressfeinde, der Kugelfisch gilt als invasive Art. Er sei eine Gefahr für Fischerei und Fischer, aber auch für Urlauber. An Land ist der Fisch schwer zu erkennen, da er sich in dem Fall nicht aufbläht.

Fällt fast die Hälfte der Apotheken?

40 Prozent der finnischen Apotheken droht der Konkurs – sofern die Kürzungen, welche die Regierung plant, kommen. Davor warnt der finnische Apothekenverband Apteekkariliitto. Die Kürzungen würden zu einer Verschlechterung des Service, der Öffnungszeiten und der Personalkosten führen. Der Verlust für die Apotheken bei der Umsetzung der Maßnahmen wird auf zehn bis 50 Millionen Euro geschätzt. Unter anderem ist für rezeptfreie Medikamente eine Erweiterung des Vertriebsnetzes beabsichtigt.

Teurer Eintritt am Eiffelturm

Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris werden die Eintrittspreise für den Eiffelturm um rund 20 Prozent erhöht. Die Erhöhung greift ab dem 17. Juni. Für einen Erwachsenen kostet die Fahrt mit dem Aufzug bis oben dann 35,30 Euro statt 29,40 Euro. Wer über die Stufen bis auf die zweite Etage des Eiffelturms klettert, muss statt 10 Euro bald 14,20 Euro zahlen. Die Preiserhöhung wird mit hohen Verlusten der Betreibergesellschaft während der Corona-Krise begründet sowie mit erhöhtem Aufwand für den Unterhalt des inzwischen 135 Jahre alten Bauwerks.

Infrastruktur verfällt

Den Zustand von Straßen, Schienen und Brücken halten zwei Drittel der Deutschen für kritisch und besorgniserregend. 2011 waren hingegen noch 59 Prozent der Menschen überzeugt, dass die Verkehrsinfrastruktur alles in allem in einem überwiegend guten Zustand ist. Das zeigt eine Umfrage des Instituts Allensbach im Auftrag des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie und des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes. Bauindustrie-Präsident Peter Hübner sagte: „Die Infrastruktur verfällt zunehmend, da nicht genügend investiert wird, um den Erhalt sicherzustellen. Brückensperrungen, Staus, eingeschränkte Logistik für unsere Wirtschaft sind die Folge.“

US-Senat wird deutlich: BMW, VW und Zwangsarbeit

BMW und Volkswagen haben laut dem US-Kongress Bauteile eines chinesischen Zulieferers importiert und verbaut, deren Verwendung wegen Zwangsarbeit untersagt ist. Das betrifft auch den britischen Autokonzern Jaguar Land Rover. Es geht um Bauteile des Konzerns Sichuan Jingweida Technology Group Co, der seit 2023 unter das UFLPA-Gesetz fällt. BMW habe wissentlich „tausende Fahrzeuge“ mit verbotenen Bauteilen importiert; die Rede ist von 8.000 Mini Cooper. Der Import sei „bis mindestens April 2024“ fortgesetzt worden. In den USA gilt seit 2021 das Gesetz Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), das die Einfuhr aller Güter aus Xinjiang untersagt, wenn die Unternehmen nicht glaubwürdige Beweise vorlegen können, dass für die Herstellung keine Zwangsarbeit genutzt wurde. Auf der Liste der untersagten Hersteller sind mittlerweile mehr als 80 chinesische Firmen aufgeführt. VW hatte 2024 bereits öffentlich gemacht, dass eine Lieferung mit VW-Fahrzeugen für die USA Bauteile enthalten habe, die dort auf der schwarzen Liste stehen. BMW bestätigte die Vorwürfe des US-Senats.

Anzahl der Aufträge sinkt

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im März 2024 gegenüber Februar 2024 saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2023 lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 5,8 Prozent niedriger.

Waldvögel ziehen auch in die Stadt

Typische Waldvögel wie Buntspecht, Eichelhäher und Ringeltaube erobern die Städte – und finden in Gärten und Parks ein gutes Nahrungsangebot und sichere Bedingungen vor. Seltener werden insektenfressende und in Gebäuden brütende Arten wie Mehl- und Rauchschwalbe oder Hausrotschwanz. Das stellte der Nabu bei seiner Vogelzählung vom 9. bis 12. Mai fest. Mehr als 58.000 Menschen in ganz Deutschland beteiligten sich und meldeten mehr als 1,2 Millionen Tiere. Am häufigsten gemeldet wurde wie in vielen Jahren zuvor Haussperling, Amsel und Kohlmeise. Hinzu kamen Zugvögel wie der Zilpzalp, auch der Zaunkönig sei häufiger gesichtet worden.