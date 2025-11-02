Logo Epoch Times

vor 36 Minuten

Bremen: Drohne gesichtet - Flugverkehr kurzzeitig unterbrochen

vor 2 Stunden

Selenskyj dankt Deutschland für Verstärkung der Luftabwehr durch Patriot-System

vor 2 Stunden

Israel hat Leichen von drei weiteren toten Hamas-Geiseln erhalten

vor 3 Stunden

Ermittler: Louvre-Einbrecher waren Kleinkriminelle

vor 3 Stunden

Vorerst kein Streik: Pilotengewerkschaft gibt Lufthansa Zeit

vor 4 Stunden

Israel droht mit weiterer Verstärkung seiner Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon

vor 6 Stunden

Erneut Tote durch russische Angriffe auf Ukraine - Kiew attackiert Schwarzmeerhafen

vor 6 Stunden

Wagenknecht fehlt bei BSW-Klausur - Führung weiter offen

vor 6 Stunden

Indiens Raumfahrtbehörde schickt bisher größten Satelliten ins All

vor 7 Stunden

Niedersachsen: Feuer in Geflügelstall tötet rund 18.000 Legehennen

Logo Epoch Times
Schäden entsprechen Jamaikas BIP

Zahl der Hurrikan-Toten in Jamaika steigt auf 28

Die Zahl der Todesopfer des Hurrikans „Melissa“ auf Jamaika ist auf mindestens 28 gestiegen. Insgesamt stieg die Zahl der Hurrikan-Opfer in der Karibik damit auf fast 60.

top-article-image

In von der Außenwelt abgeschnittenen Ortschaften fehlen Nahrungsmittel.

Foto: Matias Delacroix/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Zahl der Todesopfer des Hurrikans „Melissa“ auf Jamaika ist auf mindestens 28 gestiegen. Berichte über weitere mögliche Opfer würden derzeit überprüft, erklärte Premierminister Andrew Holness am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X.
Insgesamt stieg die Zahl der Hurrikan-Opfer in der Karibik damit auf fast 60.
„Melissa“ war der stärkste Wirbelsturm in Jamaika seit 90 Jahren. Der Hurrikan zog am Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern über die Karibikinsel und richtete schwere Verwüstungen und Überschwemmungen an. Auch in Haiti, der Dominikanischen Republik und Kuba gab es Schäden und Tote.
Mehr dazu
Die wirtschaftlichen Schäden des Wirbelsturms könnten Jamaika und den Rest der Region noch jahrelang belasten, sagte ein UN-Vertreter am Sonntag in Panama.
Die geschätzten wirtschaftlichen Verluste könnten dem Bruttoinlandsprodukt von Jamaika gleichkommen, sagte Nahuel Arenas von UN-Büro für Katastrophenvorsorge (UNDRR). Laut Weltbank lag Jamaikas BIP im vergangenen Jahr bei umgerechnet rund 17 Milliarden Euro.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.