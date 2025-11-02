Zahl der Hurrikan-Toten in Jamaika steigt auf 28

Die Zahl der Todesopfer des Hurrikans „Melissa“ auf Jamaika ist auf mindestens 28 gestiegen. Berichte über weitere mögliche Opfer würden derzeit überprüft, erklärte Premierminister Andrew Holness am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Insgesamt stieg die Zahl der Hurrikan-Opfer in der Karibik damit auf fast 60.

„Melissa“ war der stärkste Wirbelsturm in Jamaika seit 90 Jahren. Der Hurrikan zog am Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern über die Karibikinsel und richtete schwere Verwüstungen und Überschwemmungen an. Auch in Haiti, der Dominikanischen Republik und Kuba gab es Schäden und Tote.

Die wirtschaftlichen Schäden des Wirbelsturms könnten Jamaika und den Rest der Region noch jahrelang belasten, sagte ein UN-Vertreter am Sonntag in Panama.

Die geschätzten wirtschaftlichen Verluste könnten dem Bruttoinlandsprodukt von Jamaika gleichkommen, sagte Nahuel Arenas von UN-Büro für Katastrophenvorsorge (UNDRR). Laut Weltbank lag Jamaikas BIP im vergangenen Jahr bei umgerechnet rund 17 Milliarden Euro.(afp/red)